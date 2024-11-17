Hastanede darp edip motosikletiyle kaçtı! Suç makinesinden doktora saldırı
Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha eklendi. Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde bir hasta yakını, doktor M.N.M.'yi darp etti. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Maltepe'de bir hastanede görevli doktoru darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da, Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde "beyaz kod" butonuna basıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine geçti.
MOTOSİKLETLE KAÇTI, YAKALANDI
Yapılan incelemelerde, şüpheli A.S.A'nın doktor M.N.M'yi darp ettikten sonra hastane çıkışında park halinde duran motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
Bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babası ölen şüphelinin bu nedenle olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Darp edilen doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı öğrenildi.
Çeşitli suçlardan kaydı alan şüpheli A.S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.