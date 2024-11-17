Hastanede darp edip motosikletiyle kaçtı! Suç makinesinden doktora saldırı Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha eklendi. Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde bir hasta yakını, doktor M.N.M.'yi darp etti. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 17.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:49 facebook

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