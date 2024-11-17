A Milli Takımımız A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte ihtimaller
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kaldı. Son maçlar öncesi liderlik koltuğunu bırakmayan ay-yıldızlılar, Karadağ ile kozlarını paylaşacak. İşte Bizim Çocuklar'ın biz üst lige yükselme ihtimalleri...
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler'i konuk eden A Milli Futbol Takımımız, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Ay-yıldızlılar grupta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı ve yenilgi yüzü görmedi. 2. sıradaki Galler'in ise 5 maç sonunda 9 puanı bulunuyor.
Peki; Bizim Çocuklar'ın A Ligi'ne yükselme ihtimali nedir? Grubu 1. ve 2. bitirmenin arasındaki farklılıklar nelerdir? İşte tüm detaylar...
11 puanı bulunan A Milli Futbol Takımımız, son maçında hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'a konuk olacak. Millilerimiz, bu maçı kazanması halinde 1. olarak A Ligi'ne yükselecek.
Beraberlik halinde ise maçların sonuçlarına göre grup şekillenecek. Bizim Çocuklar Karadağ ile berabere kalır ve Galler de İzlanda'yı mağlup ederse genel averaj devreye girecek. Bu durumda Galler'in liderliği alabilmesi için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.
A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde Bizim Çocuklar, grubu 2. tamamlayacak. Galler'in her türlü puan kaybetmesi durumunda ise lider yine Bizim Çocuklar olacak.
GRUPTA 1. OLURSAK NE OLACAK?
Uluslar Ligi grup birincisi, doğrudan A Ligi'ne yükselecek ve Dünya Kupası Uluslar Ligi play-off'u oynama ihtimali ile Dünya Kupası eleme gruplarında 5'li grupta yer alma ihtimalini elde edecek.
GRUPTA 2. OLURSAK NE OLACAK?
Uluslar Ligi grup ikincisi ise A Ligi'ne yükselmek için diğer 3 grubun ikincilerinden biriyle play-off oynayacak. Dünya Kupası elemelerinde de dörtlü grupta yer alma şansına sahip olacak.