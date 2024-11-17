A Milli Takımımız A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Beraberlik halinde ise maçların sonuçlarına göre grup şekillenecek. Bizim Çocuklar Karadağ ile berabere kalır ve Galler de İzlanda'yı mağlup ederse genel averaj devreye girecek. Bu durumda Galler'in liderliği alabilmesi için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.