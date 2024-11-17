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        Haberler Gündem Güncel 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı: "Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz" | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı: "Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz"

        İstanbul Sultangazi'de, yanındaki kızla otele girdiği sırada polis ekiplerinin durdurup kimlik kontrolü yapmak istediği Erdinç B, "Kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz? Bırakın bizi işimize gücümüze bakalım" dedi. Yapılan aramada Erdinç B'nin üzerinden uyuşturucu çıkarken yanındaki kızın yaşının da 17 olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolüne götürülen zanlının yakınlarıyla polisler arasında arbede yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerin toplamda 40 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:48 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:50
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        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
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        Sultangazi'de 17 yaşındaki kızla otele giderken gözaltına alınan şüphelinin yakınları ile polis arasında arbede çıktı.

        Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde siyah poşet olan bir kişiyi, yanındaki kızla otele gireceği sırada durdurdu.

        "HAYIRDIR NAMUS BEKÇİSİ Mİ OLDUNUZ?"

        Polis kimlik kontrolü/ yaptığı sırada iddiaya göre Erdinç B. (22), "Sıkıntı yok abi buradayız, kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz? Bırakın bizi işimize gücümüze bakalım" dedi. Kimlik kontrolünde şüphelinin yanındaki kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı.

        ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

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        Erdinç B.'ye üst aramasını yapan polis, 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine Erdinç B. gözaltına alınırken, 17 yaşındaki Y.G. isimli kızda polis otosuna bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü. Hastaneye gelindiği sırada Erdinç B., polis ekiplerini “ben akrabalarıma haber verdim. Şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz" diyerek tehdit etti.

        POLİSİ TEHDİT EDİP DİRENDİLER

        Hastaneye gelen Erdinç B.'nin yakınları Ömer B. (37), Eyüp Ç. (19), Harun K. (27), Ufuk B. (24) ve Vedat B. (31) polis ekiplerine, "kardeşimizi niye alıyorsunuz ne suçu var alamazsınız" diyerek Erdinç B.'yi kaçırma girişiminde bulundu. Yaşanan arbede nedeniyle takviye çağrısında bulunulması üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada şüpheliler polis ekiplerini, “Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız, sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız, sizi yakalayacağız, evinizi, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit etti.

        GÖZALTINDA KENDİLERİNİ YARALADIALAR İDDİASI

        Takviye ekiplerin hastaneye gelmesiyle 6 şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Hastane içerisinde taşkınlık çıkartıp saldırgan hareketlerine devam etmeleri üzerine şüpheliler, boş bir odaya alındı. Şüphelilerin burada da kafalarını duvarlara vurup polis ekiplerine kafa atmaya çalıştığı ve kendilerini yere attıkları öne sürüldü. Kelepçeli halde olan Ufuk B.'nin bel kısmında polis tarafından fark edilen bıçağa ise el konuldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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        5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Hastaneden çıkartılan şüpheliler ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ömer B.'nin arbede sırasında gözünden yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı ve görme kaybı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 5 şüpheli, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'reşit olmayan ile cinsel ilişki', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

        ŞÜPHELİLERİN 40 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Erdinç B.'nin 4 adet, Eyüp Ç.'nin 12 adet, Harun K.'nın 12 adet, Ufuk B.'nin 4 adet ve Vedat B.'nin 5 adet, hastanede tedavi gören Ömer B.'nin ise 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Kız çocuğu Y.G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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        #İstanbul Sultangazi
        #polis
        #arbede
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