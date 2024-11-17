Spor yazarları Türkiye-Galler maçını değerlendirdi!
UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 5. haftasında A Milli Futbol Takımımız sahasında Galler ile 0-0 berabere kalırken, spor yazarları da bu mücadeleyi yorumladı.
"PENALTI KAÇAR ANCAK..."
Mehmet Ayan (HT Spor): Kerem Aktürkoğlu beyanatında "penaltı kaçırdığım için A Ligi'ne çıkamadık!" dedi. Bu tekçi yaklaşıma, bu anın 100 dakikada her şey olduğu anlatısına karşıyım. Takım oyunu vardır. Takımın oyuncuları söz konusudur. Penaltı kaçar, penaltı vuruşu zor bir vuruştur. Ancak penaltı kazanıldıktan sonra hocamızın ORKUN'u işaret etmesi sonrası KEREM'in penaltıyı atması yanlıştır. Öyle olmasa da, maç sonu basın toplantısında Montella "Kerem'in atmasına saygı gönderisinde" bulunsa da dışarıdan bir otorite zaafiyeti görüntüsü verir.
"PENALTIYI ATMASI HATAYDI"
Levent Tüzemen (Sabah): Ayağımıza gelen fırsatı değerlendiremedik ve Galller'i elimizden kaçırdık. Zaman zaman üstün ve etkili oynadık. Topun ve oyunun hâkimiydik. Pozisyonlara girdik ama saman alevi gibi organize olduk. Kazandığımız penaltıyı Kerem ile kullanamadık. Kerem'in penaltıyı atması hataydı. Galatasaray'da oynarken Kerem penaltıcı değildi. Yine de Kerem'in Milli Takım'a yaptığı katkıyı ve attığı golleri unutmayalım. Bu kritik penaltıda topun başına sert ve isabetli şutlar atabilen, sakin bir kimliğe sahip Orkun'un geçmesi daha doğru olurdu. En kötü ihtimalle Yunus penaltıda topun başına geçebilirdi. Çünkü Milli Takım'ın maç boyunca en etkili oynayan oyuncusu Yunus oldu.
"OYUN VE 1 PUAN KÖTÜ SONUÇ DEĞİL"
Uğur Meleke (Hürriyet): İlk 60-70 dakikada topa sahip olan, parmak uçlarında oynayan, öne doğru deneyen, pozisyon yaratan taraftık. Özellikle ilk devrede iyiydik, tek eksiğimiz goldü Kayseri’de. İlk 45’te şutlarda 11-1, kornerlerde 6-1 üstündük. Ama atamadık bir türlü. İkinci yarıda hem bizde yorgunluklar-sakatlıklar baş gösterdi, hem de Galler’in kontratak silahı Dan James’in girişiyle biraz daha güvenli oynadık. Yine de denedik, bir de penaltı kaçırdık. Oyun ve 1 puan bizim için kötü sonuç değil.
"TAKIM EZBERİNDE DİRETTİ"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Montella maçın analizinde, bundan öncekilerde olduğu gibi rakibin direncine göre modelleme yapmak yerine, takım ezberinde diretti yine. "Yine" derken, santrforsuz oyunun altını çizelim. Barış Alper'i oynatıyor ısrarla. Barış iyi bir "kafacı" değil, sırtı kaleye dönük de oynayamıyor. Maç içinde de sürekli kanatlara kaçtı zaten. Merkezde rakibi oyalayacak, duvar olacak, yüksek toplarda ortalığı karıştıracak oyuncumuz olmadığında, bu maçın benzerlerini arşivde bulabilirsiniz. Semih, Enes ve Bertuğ... Onlardan biri olmalıydı.
"GEREKLİ OLAN GURURU YAŞATACAKLARDIR"
Ahmet Selim Kul (HT Spor): Umarım sadece göreve gelmek için Montella’ya saldıranlar yeniden hortlamaz. Sadece yakın olduğu teknik adamı göreve getirmek için basın mensupları futbolun gerçekleriyle alakası olmayan eleştiriler yapmaz. Gelişmekte olan, keyif veren iyi futbol oynayan bir milli takımımız var ve Montella göreve geldiği günden bu yana ilk kez kazanması gereken bir maçta takımını hedefe götüremedi... Üstelik tabii ki üst lige çıkma coşkusunu evimizde yaşamak güzel olurdu lakin telafisi olan bir karşılaşma oynadık. Ve böyle direkt rakibimizle oynadığımız bir maçta rakibin yarısının da Premier Lig’in iyi futbolcularından oluştuğunu düşünürsek kaybetmemek de çok değersiz sayılamaz. Eminim ki Montella ve öğrencileri Karadağ’da bize gerekli gururu yaşatacaklardır.
"BÜYÜK ÖLÇÜDE GARANTİLEDİK"
Turgay Demir (Fotomaç): Son bölümde üst üste pozisyonlar bulduk ama pas-şut tercihlerini hep yanlış yaptık ya da kötü şutlar attık!.. Tam beraberliğe olduğumuz anda şans kapıyı çaldı ve İspanyol hakem net penaltıyı verdi... Bir golle gelecek üç puan işi bitirecekti... Kerem geçti topun başına, aslında iyi vurdu ama top direkte patladı... Yazık oldu… Sakın kimse, "Keşke Hakan sahada olsaydı" diye iç geçirmesin çok değil beş gün önce Milano derbisinde o da penaltıyı direğe nişanlamıştı… Kazansak matematik bitecek sevinç naraları atacaktık, şimdi avantajımız yine çok büyük ve Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi büyük ölçüde garantiledik.
"A LİGİ'Nİ HAK EDİYORLAR"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Evimizde kazanarak A Ligi'ni garantileyebilirdik. Ama olmadı. Salı günü alacağımız sonuçla kaderimizi belirleyeceğiz. İpler yine bizim elimizde... Bizim Çocuklar A Ligi'ni sonuna kadar hak ediyor.
"KEREM'E GÖNÜL KOYMADIK"
Attila Gökçe (Milliyet): Hakan Çalhanoğlu’nun ikinci yarıda oyuna dönememesi liderlik sıkıntısı yarattı. Oyunun sıkışıp durduğu anlarda iki önemli olaya tanık olduk. Birincisinde Abdülkerim Bardakçı, hakemi azarlayarak itiraz edince sarıyı gördü. O kadar ısrarlıydı ki, uzatsa kırmızıya gidebilirdi. Aynı anda (Dk.66) Barış Alper’i dışarı alan Montella Enes Ünal’la santrforlu oyuna döndü. Enes’in 2, Arda ve Yunus’un birer atağı sonuçsuz kaldı. Yine de yapacağını yapan Yunus oldu. 88’de topla ceza alanına daldı ve ancak penaltı ile durdurulabildi. O penaltı yorgun çocukların ayağına takılmış pranga gibi oldu. İyi vurdu ama topu sağ direk dibinden ancak dışarı atabildi. Hayır, Kerem’e gönül koymadık… Sadece Kaptan Hakan’ı aradık. Yine de bu maçı kazandığımızı düşünüyorum.