Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün ülkemizin büyük bölümünde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı da görülecek. Hava sıcaklıkları da doğu kesimlerde de 2 ila 4 derece azalacak. İşte bugün beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sisin de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının da doğu kesimlerde de 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor. Yapılan açıklamada yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: İHA