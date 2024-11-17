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        Haberler Gündem Hava Durumu Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak! - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün ülkemizin büyük bölümünde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı da görülecek. Hava sıcaklıkları da doğu kesimlerde de 2 ila 4 derece azalacak. İşte bugün beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 09:20 Güncelleme: 17.11.2024 - 09:20
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        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sisin de etkili olacağı tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Bulutlu 14°

        Ankara

        Yağmurlu 11°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 16°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Yağmurlu 18°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 16°

        Gaziantep

        Yağmurlu 16°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarının da doğu kesimlerde de 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor. Yapılan açıklamada yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: İHA

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