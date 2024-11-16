Mersin'de bir kişi eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü Mersin'de eşiyle boşanma aşamasında olan adam, av tüfeği ile Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Kısa bir tartışmanın ardından tüfekle ateş açtığı eşi ve kayınbiraderi olay yerinde can verdi

Anadolu Ajansı Giriş: 16.11.2024 - 23:14 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:22 facebook

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