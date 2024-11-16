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        Haberler Gündem Mersin'de dehşet: Av tüfeğiyle iki can aldı! - Son dakika haberleri

        Mersin'de bir kişi eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

        Mersin'de eşiyle boşanma aşamasında olan adam, av tüfeği ile Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Kısa bir tartışmanın ardından tüfekle ateş açtığı eşi ve kayınbiraderi olay yerinde can verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 23:14 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:22
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        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Demircili Mahallesi'nde Veysel Gökten, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti.

        İkamette çıkan kavgada Gökten, eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde kadın ve ağabeyinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.

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        #silifke
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