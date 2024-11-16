Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi

"600 NÜFUSLU BİR KÖY"

Ormana'nın, düğmeli evleri ve 57 seneden beri düzenlenen Antalya'nın en eski tarihi festivallerinden üzüm festivaliyle öne çıktığını anlatan Özgüven, "Bu düğmeli evler, herhangi bir harç ve sıva kullanılmadan, yığma taş ve sedir ağacıyla harmanlanmış bir ev sistemi. Osmanlı Sipahi ocağına uzanan yılkı atları, tarihi İpek Yolu güzergahında olmamız gibi tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerimiz ve değerlerimizle 300 düğmeli evin bulunduğu 600 nüfuslu bir köy" diye konuştu.