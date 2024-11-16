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        Haberler Magazin Haftaya damgasını vuran ünlüler; Mauro Icardi, Wanda Nara, Selda Bağcan, Tarkan, Cem Yılmaz, Fulden Uras, Serdar Ortaç... - Magazin haberleri

        Haftanın öne çıkanları

        Bu haftanın öne çıkan paylaşımları Mauro Icardi, Wanda Nara, Selda Bağcan, Tarkan - Cem Yılmaz'dan geldi. Detayları 'Panorama'da...

        Giriş: 16.11.2024 - 00:32 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:32
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        Haftanın öne çıkanları
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        Haftanın olay paylaşımı...

        Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

        Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

        Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştirilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

        ERSİN KORKUT

        'YASA DIŞI BAHİS' AÇIKLAMASI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, aralarında; Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 kişi, pazartesi günü sabah saatlerinde göz altına alındı. 16 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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        Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, akşam saatlerinde ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bütün bu yaşananlar sırasında, ünlü oyuncu Ersin Korkut'un da yasa dışı bahse teşvikte bulunduğu, bu doğrultuda Sırbistan'da çekilen bir videosu sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine Korkut, avukatı Bişar Abdi Alınak aracılığıyla açıklama yaptı:

        "Kamuoyuna, müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dâhil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır. Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videonun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir.

        Görüntülerin silinmesi sağlamış olmamıza rağmen, 04. 07. 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından müvekkil hakkında re'sen soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında müvekkilimiz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermiş olup, müvekkilimizin beyanı ve savunmalarımız ışığında takipsizlik kararı verilmiştir. Haliyle, müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır.

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        Ancak, açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden yaratılmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

        Ersin Korkut Vekili

        Av. Bişar Abdi ALINAK

        MAURO ICARDI - WANDA NARA

        SULAR DURULMADI

        Wanda Nara, Mauro Icardi ve L-Gante üçgeni, son haftalarda medya gündeminden düşmüyor ve her geçen gün yeni iddialarla daha da karmaşık hale geliyor.

        Tottenham maçında sakatlanarak sezonu erken kapatan Mauro Icardi, milli aranın başlamasıyla birlikte Arjantin'e döndü. İkilinin ayrılığı Arjantin basınının da bir hayli dikkatini çekti ve Nara ile Icardi'nin ayrılık sonrası sürecini adeta mercek altına aldı.

        Arjantin basınının iddiasına göre; Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evine gittiği fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Bu tartışmanın ardından ise Wanda Nara'nın Icardi'yi polise şikâyet ettiği öne sürüldü.

        Yaşanan bu olayların ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Wanda Nara, açıklamasında şunları söyledi; "Evimde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin haberler ışığında, medyadan bu olayları bahsetmekten veya bu olaylara atıfta bulunmaktan kaçınmalarını talep ediyorum. Aynı zamanda, medyanın beş çocuğumla ilgili olarak onların yaşamadıkları durumlardan bahsetmekten ve reşit olmayan kızlarım için yapılan nafaka ödemelerinin miktarına herhangi bir atıfta bulunmaktan kaçınmasını talep ettiğimi belirtmek isterim."

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        Öte yandan, Galatasaray Spor Kulübü yaşanan olayları yalanlayarak bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

        SELDA BAĞCAN

        SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

        Selda Bağcan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ABD turnesini iptal etmek zorunda kaldığını açıklayan bir video yayımladı.

        Kaptığı bir virüs nedeniyle zor günler geçirdiğini anlattığı bir video yayımlayan Selda Bağcan; "En kısa zamanda telafi edeceğim" ifadelerini kullandı.

        Sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal ettiğini söyleyen Bağcan, ayrıca yayımladığı videodaki solgun görüntüsü nedeniyle hayranlarını korkuttu.

        CEM YILMAZ - TARKAN

        GÖSTERİDE BULUŞTULAR

        Tarkan, Avrupa turnesini sürdüren ünlü komedyen Cem Yılmaz ile buluştu. Ünlü şarkıcı, Cem Yılmaz'ın Almanya'nın Düsseldorf kentindeki gösterisini eşi Pınar Tevetoğlu ile izledi.

        Cem Yılmaz; "Düsseldorf'ta bu geceyi güzelleştiren tüm seyircime ve can arkadaşım Tarkan ve ailesine çok teşekkür ederim. Beni ilk günkü heyecanıma götüren bir performanstı! Çok yaşa kral" dedi.

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        Megastar, buluşmaya dair fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

        Tarkan; "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajını yazdı.

        Ardından Cem Yılmaz da; "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

        Son olarak ise Tarkan; Gösteri kuliste devam etti dün gece. Sen çok yaşa Cem. Dün bizlere şahane bir gece yaşattın. Güldük, eğlendik, hayatın ağırlığını biraz attık üzerimizden, hafifledik sayende. Bir tanesin, iyi ki varsın arkadaşım" dedi.

        FULDEN URAS

        SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU

        Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

        Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunları yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Fulden Uras; "Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı" ifadelerini kullandı.

        Ancak bir süre daha kontrol altında olması gerektiğini ifade eden Fulden Uras, sözlerini şöyle sürdürdü: Biraz daha sürecim var. Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış bir kere daha anladım.

        Ardından bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkürlerini ileten Fulden Uras; "Bu süreçte desteğini esirgemeyen doktorlarımdan, dostlarımdan ve beni hiç tanımadan dua eden, sağlığımı merak edip soran tüm sevenlerimden Allah, razı olsun" dedi.

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        #selda bağcan
        #Serdar Ortaç
        #Ersin Korkut
        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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