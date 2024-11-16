Mauro Icardi, duruşmaya katılmadı
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla açtığı davanın duruşmasına katılmadı
Olaylı evliliğiyle sık sık gündeme gelen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla açtığı davanın duruşmasına katılmadı. İddialara göre, Icardi, Nara'nın evine gittiğinde eşi onu içeri almadı, bu nedenle aralarında bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Wanda Nara, Mauro Icardi'yi polise şikâyet etti.
Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleşen duruşmaya Mauro Icardi'nin katılmadığını belirtti.
"NARA'NIN YAŞADIKLARI HİÇ HOŞ DEĞİLDİ"
Ana Rosenfeld, Mauro Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirerek; "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." dedi.
"TÜRKÇE ÖĞRENMEK ZORUNDA KALACAĞIM"
Ana Rosenfeld, Mauro Icardi'nin Türkiye'de ikâmet ettiğini hatırlatarak; "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım" ifadesini kullandı.
Wanda Nara'nın güçlü bir kadın olduğunu vurgulayan Ana Rosenfeld, şikâyetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti ve konunun evveliyatının yalnızca iki günlük bir mesele olmadığını, aylardır devam eden bir süreç olduğunu ifade etti.