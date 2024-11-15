BYD Türkiye’de günlük 150 araç satacak

Türkiye’de üretim kararı alan Çinli üretici BYD, satışa sunacağı yeni modellerin özelliklerini ve fiyatlarını açıkladı.

Yıl sonuna kadar model sayısını 6’ya çıkarmak isteyen Çinli marka, 2024’ün kalan 40 gününde 6 bin otomobil satmayı hedefliyor.

Bu hedef markanın günde 150 otomobil satacağı anlamına geliyor.

Yeni modeller hakkında bilgi veren BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “BYD’nin Türkiye’de yeni dönemini başlatıyoruz. Atto 3 ve Seal U’nun satışı yeniden başlıyor. Bu iki modelin teslimatlarını Kasım ayı sonuna yetiştireceğiz” dedi.

Verilen bilgiye göre, Seal’in satışına Aralık ayında başlanması hedefleniyor. Aracın fiyatı da yine Aralık ayında belli olacak.

Markanın en küçük modeli Dolphin’in satışına da Kasım ayı sonunda başlayacaklarını kaydeden Ergun, elektrikli sedan model Seal’in de Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türkiye’deki tek Han modelini şuan kendisinin kullandığını ifade eden Ergun, “Bu modelin satışına da Aralık ayı içinde başlayacak olmamız ile birlikte, Türkiye’de toplam 6 model ile faaliyet gösterir hale geleceğiz. Hedefimiz Türkiye’nin en çok satış yapan ilk 3 markasından biri olmak” dedi.

BYD’nin büyük boy sedan modeli Han’ın da Türkiye’ye getirileceğini yine marka Genel Müdür İsmail Ergun’dan öğreniyoruz.

Fakat, bu konuda net mesajlar veren BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, “Türkiye’de satışa başlayabileceğimiz konusunda bilgilendirildik, hemen akabinde de ithalata başladık. Diğer modellerimizi de ileride Türkiye’de satışa sunacağız” bilgilerini verdi.

BYD’nin gelecek hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, markanın merak edilen teşvik belgesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

BYD’nin Türkiye’de satışa sunacağı ilk modeller ve fiyatları şu şekilde:

İsmail Ergun, Türkiye'de hangi BYD modellerinin üretileceğinin henüz belli olmadığını da vurgulayarak, “Avrupa’da en çok BYD satışı yapılan ülkelerden biri olacağız” dedi.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun

1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

BYD, Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi ve diğer sürdürülebilir ulaşım teknolojileri için Ar-Ge merkezi kuracak.