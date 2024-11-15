Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada

"BİZ İLK BAŞTA DEPREM OLDU ZANNETİK"

Kamyonun duvarına çarptığı evin sahibi Mehmet Ali Kardağ (53), o sırada uyuduğunu ve gürültüyle birlikte deprem olduğunu zannettiğini söyleyerek, “Market kamyoneti yük boşaltmak isterken sokağımıza daldı, o esnada bütün arabalara çarparak gelip, evimizin mutfağını parçaladı. Uykudan fırlayarak uyandık. Kalp rahatsızlığım da var ve biz ilk başta deprem oldu zannettik. Bu olayı görünce rahatladık. Herhangi bir can kaybının olmamasına şükrediyoruz. Yani bu duvara değil de yan camın olduğu yere girseydi, belki daha kötü şeyler yaşanmış olabilirdi. Market yetkilileri mağduriyetimizi gidereceklerini söylediler” ifadelerini kulandı.