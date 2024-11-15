Yunus Emre Divanı'nın Karaman Nüshası müzayedeye çıkıyor

Bayram, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili resmi kurumlardan izin alınarak yurt içinde eski eserlerin satılabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlgili makam inceleme yaptığında 'satılamaz' kanaatine ulaşırsa o zaman satışa çıkarılamaz. Biz bütün müzayedelerimizde bu resmi izni alarak hareket ediyoruz. Bizim hem halk arasında hem de resmi kanattaki yöneticiler arasında böyle eski ve kıymetli bir eser satışa çıkarıldığında hemen bir şüpheci gözle bakılır. 'Tarihi eserler nasıl satılır?' bu kötü bir şeydir gibi algı vardır. Bu topraklara ait eserlerin bu topraklarda kanuni izinler alınarak gönül rahatlığıyla el değiştirmesi lazım. Bu alanda bizim sistematik çalışmalarımız devam ediyor. Meslek birlikleri oluşturarak ve bu işin zeminini hazırlayarak kanunun daha akılcı bir zemine oturması için adımlar atacağız."