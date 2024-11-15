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        Haberler Ekonomi Teknoloji Elon Musk hızını alamadı, Microsoft'u da davaya dahil etti - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk hızını alamadı, Microsoft'u da davaya dahil etti

        Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ya karşı açtığı davaya antitörst iddialarını eklerken, şirkete yatırım yapan Microsoft'u da davaya dahil etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 23:01 Güncelleme: 15.11.2024 - 23:01
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        Elon Musk hızını alamadı, Microsoft'u da davaya dahil etti
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        Değişikliğe gidilen şikayet dilekçesinde, Microsoft ve OpenAI'ın yaratıcı yapay zeka pazarını yasadışı bir şekilde tekeline almaya çalıştığı iddia edildi.

        Böylece, ağustos ayında yapılan ilk şikayete antitörst iddiaları eklenirken, Microsoft da davaya dahil oldu.

        Fotoğraf: AP

        Yeni düzenlenen şikayet dilekçesinde, OpenAI'ın teknoloji devi Microsoft ile yakın ilişkisi, şirketin kamuya açık, açık kaynaklı yapay zeka taahhüdüne aykırı olarak nitelendirildi.

        Musk, yaptığı ilk şikayette, OpenAI ve CEO Sam Altman'ı yapay zekayı geliştirme çabasında kamu yararı yerine karı ön planda tutarak sözleşme hükümlerini ihlal etmekle suçlamıştı.

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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