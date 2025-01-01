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        Haberler Gündem İsrail katliamına karşı Filistin'e destek yürüyüşü

        İsrail katliamına karşı Filistin'e destek yürüyüşü

        308 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından organize edilen, İsrail'in Filistin'de 50 bin canı katletmesini, "Dünyayı uyandırıyoruz" şiarıyla protesto eden vicdanın sesi, bu yıl da sabahın erken saatlerinden itibaren Tarihi Yarımada'da buluşmaya başladı. Geçen yıl düzenlenen gösteriye 250 bin kişi katılırken, eyleme bu yıl da yoğun bir ilginin olduğu görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.01.2025 - 07:27 Güncelleme: 01.01.2025 - 07:53
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        İsrail katliamına karşı Filistin'e destek yürüyüşü
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        7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail zulmü altındaki Gazze için tüm dünya susarken, vicdanın sesini haykıran Türkiye, 2025'in ilk gününde, Filistinli kardeşleri için yine meydana çıkıyor. Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze buluşması, bu yıl yine Galata Köprüsü'nde düzenleniyor.

        308 STK EYLEME DESTEK VERDİ

        Milli İrade Platformu'nun organize ettiği eylem için, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınmasının ardından küçük gruplar halinde insanlar bir araya gelmeye başladı.

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        "DÜNYAYI UYANDIRIYORUZ"

        Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu Milli İrade Platformu, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu.

        BİLAL ERDOĞAN: ZALİMİN ZULMÜNÜ HAYKIRACAĞIZ

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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