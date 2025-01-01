Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın! Yemekten önce yapılan bu 4 hata sağlığınızda problemlere yol açabilir!

        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın! Yemekten önce yapılan bu 4 hata sağlığınızda problemlere yol açabilir!

        Aç karnına yapılan yanlış alışkanlıklar, sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Kahve, egzersiz, sakız ve alkolü bu şekilde tüketmenin zararlarını sizin için derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aç karnına yapılan bazı alışkanlıklar, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Kahve içmekten egzersiz yapmaya kadar, doğru zamanlamayla daha sağlıklı bir yaşam mümkün. İşte aç karnına yapmamanız gereken 4 şey ve bunların nedenleri!

        2

        1. KAHVE İÇME

        Sabahları kahve içmeden kendine gelemeyenlerden misiniz? Ancak kahveyi aç karnına tüketmek, mide asidini arttırarak mide yanması ve hazımsızlığa yol açabilir.

        3

        Ayrıca uzun vadede gastrit ve ülser gibi sorunlara neden olabilir. Kahve tüketimini bir parça yiyecek ile desteklemek, bu yan etkileri azaltabilir.

        4

        2. EGZERSİZ YAPMA

        Aç karnına egzersiz yapmak, kas kaybı ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Vücudunuzun enerji depoları yeterli olmadığında performansınız düşer ve kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Egzersizden önce hafif bir atıştırmalık tercih ederek hem enerjinizi koruyabilir hem de kaslarınıza zarar vermekten kaçınabilirsiniz.

        5

        3. SAKIZ ÇİĞNEME

        Aç karnına sakız çiğnemek, mide asidini harekete geçirerek mide duvarına zarar verebilir.

        6

        Bu durum özellikle mide rahatsızlıkları olan kişilerde çok daha ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca sürekli sakız çiğnemek çene kaslarınızı yorarak temporomandibular eklem sorunlarına neden olabilir.

        7

        4. ALKOL TÜKETME

        Alkolü aç karnına tüketmek, alkolün daha hızlı emilmesine neden olur ve bu durum karaciğeriniz üzerinde büyük bir yük yaratabilir. Bunun sonucunda kan şekeriniz hızla düşebilir, bu da halsizlik ve baş dönmesine yol açabilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail katliamına karşı Filistin'e destek yürüyüşü
        İsrail katliamına karşı Filistin'e destek yürüyüşü
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da feci kaza! 2 ölü
        İstanbul'da feci kaza! 2 ölü
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış