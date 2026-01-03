Habertürk
        Haberler Dünya "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" | Dış Haberler

        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"

        Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağını ifade ederken, Maduro'nun "ulusun tek başkanı" olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 23:21 Güncelleme: 04.01.2026 - 00:00
        Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakmasını isteyerek, "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak." dedi.

        ABD'nin müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması sonrasında Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplandı.

        Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, ABD'den "Cumhurbaşkanı Maduro'yu derhal serbest bırakın." talebinde bulundu.

        Rodriguez, ülkesinde sükunetin sağlanması ve ulusun savunulması çağrısında bulundu.

        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak." diyen Rodriguez, Maduro'nun "ulusun tek başkanı" olduğunu ifade etti.

        Rodriguez, ABD yönetiminin tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını vurgulayarak, "Venezuela'ya yapılanlar, uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir." şeklinde konuştu.

        Tüm Venezuela halkının mal ve hizmetlerin güvence altına alınması için "birleştiğini" savunan Rodriguez, ülkesinde şu anda durumun sakin olduğunu, bunu koruyacaklarını söyledi.

