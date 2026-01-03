Cumhurbaşkanı Erdoğan: 396,5 milyar dolar ile ihracatta Cumhuriyet rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 2025 yılı ihracat rakamlarının duyurulduğu programda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizin 2025'te dış ticaretteki başarılarını konuşacağız. Ticaret verileri, küresel gelişmelerden bağımsız görülemez. Her olay bizi de etkilemektedir. Gazze'de büyük bir soykırım yaşandı. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti, sivilleri katletmeye, istikrarsızlık üretmeye devam ediyor. Rusya - Ukrayna savaşının da bir an önce bitmesi temennimizdir. Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Dostlarımızı olabildiğince çoğaltmayı amaçlıyoruz. Dostlukla birlikte kazanalım istiyoruz. Güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz. İki kardeş bile her konuda anlaşamazken devletler arasında fikir ayrılıkları gayet doğaldır. Bunların öncelikli çözüm yolu müzakeredir, diplomasidir. Türkiye'siz denklem kurulamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir.

6 Şubat depreminin etkileriyle de mücadele ettik. Bu sınamaların üstesinden alnımızın akıyla geldik. 455 bininci deprem konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim ettik.

2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüdük. 21 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydediyoruz. 2024 yılında 1 trilyon 264 milyar dolar olan ekonomimizi, 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor kırdık. Pazarımızda gücümüzü artırdık, yeni pazarlarla ihracatta yakaladığımız ivmeyi bir üste taşıdık. Bunları muhalefetin sorumsuzluklarına rağmen başardık.

2025 senesinde Türk ekonomisi çok başarılı bir sınav vermiştir.

İhracatta aralıkta 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni rekora imza attık. Geçen seneye göre 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk kez aylık ihracatımızı 26 milyar doları aştık.

Yıllık rekor da söz konusu. Yüzde 4,5'luk artışla mal ihracatımız 273,4 milyar dolara ulaştı. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik.

İlk 10 ayda mal ihracatımızda artış kaydedildi, 5 ayda ise rekor kırıldı. Mal ihracatımızda 11,7 milyar dolar artış yaşandı. Hizmetler ihracatında 123,1 milyar doları bulduk. Toplamda 396,5 milyar dolara ulaşıldığını tahmin ediyoruz.