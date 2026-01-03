Cumhurbaşkanı Erdoğan: 396,5 milyar dolar ile ihracatta Cumhuriyet rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ülkemizin 2025'te dış ticaretteki başarılarını konuşacağız. Ticaret verileri, küresel gelişmelerden bağımsız görülemez. Her olay bizi de etkilemektedir. Gazze'de büyük bir soykırım yaşandı. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti, sivilleri katletmeye, istikrarsızlık üretmeye devam ediyor. Rusya - Ukrayna savaşının da bir an önce bitmesi temennimizdir. Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Dostlarımızı olabildiğince çoğaltmayı amaçlıyoruz. Dostlukla birlikte kazanalım istiyoruz. Güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz. İki kardeş bile her konuda anlaşamazken devletler arasında fikir ayrılıkları gayet doğaldır. Bunların öncelikli çözüm yolu müzakeredir, diplomasidir. Türkiye'siz denklem kurulamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir.
6 Şubat depreminin etkileriyle de mücadele ettik. Bu sınamaların üstesinden alnımızın akıyla geldik. 455 bininci deprem konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim ettik.
2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüdük. 21 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydediyoruz. 2024 yılında 1 trilyon 264 milyar dolar olan ekonomimizi, 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor kırdık. Pazarımızda gücümüzü artırdık, yeni pazarlarla ihracatta yakaladığımız ivmeyi bir üste taşıdık. Bunları muhalefetin sorumsuzluklarına rağmen başardık.
2025 senesinde Türk ekonomisi çok başarılı bir sınav vermiştir.
İhracatta aralıkta 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni rekora imza attık. Geçen seneye göre 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk kez aylık ihracatımızı 26 milyar doları aştık.
Yıllık rekor da söz konusu. Yüzde 4,5'luk artışla mal ihracatımız 273,4 milyar dolara ulaştı. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik.
İlk 10 ayda mal ihracatımızda artış kaydedildi, 5 ayda ise rekor kırıldı. Mal ihracatımızda 11,7 milyar dolar artış yaşandı. Hizmetler ihracatında 123,1 milyar doları bulduk. Toplamda 396,5 milyar dolara ulaşıldığını tahmin ediyoruz.
33 ilimiz 1 milyar dolar üzerinde ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ.
İthalatta 365,5 milyar dolarla kapattık. İthalatın artmasında ekonomideki canlılık ile altının ons değeri etkili oldu. Karşılama oranı 2025'te yüzde 74,8 olmuştur.
8 Aralık devrimi sonrasında özgürlüğe kavuşan Suriye'nin ticaretimizde öne çıkmasından mutluluk duyuyoruz.
Türkiye'nin ihracat performansının arkasında güçlü bir üretim altyapısı var.
Ticaret hacmimiz 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. AB ile ticaretimizin gelişmesi için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi şarttır. Avrupalı dostlarımızın korumacı tedbirlerini yakından takip ediyoruz. Aramızdaki ticaretin doğasını bozmamalarını bekliyoruz. Tek taraflı düzenlemeler karşısında sanayicimizin rekabet gücünü korumaya devam edeceğiz.
Hizmetler ihracatında koyduğumuz hedefe eylülde ulaştık.
2025 için ihracat hedefimizi 390 milyar dolar olarak açıklamıştık. Mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolarla hedefimizi aştığını memnuniyetle belirtmek isterim. Bu cari işlemlerde de düzelmeyi beraberinde getiriyor.
2026 için hedefimiz 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracat. İnşallah 2026 hedefimizi de aşacağımıza ben inanıyorum. Biz büyük bir ülkeyiz, biz büyük bir milletiz. Daha büyük hedeflere koşarken Allah'ın izniyle gelecek yılki toplantımızda rekorların gururunu hep birlikte yaşayacağız. Hükümet olarak çalışanın, üretenin, ihracatçının yanındayız. Desteği 45 milyar liraya yükselttik. İlave olarak yeni destek paketleri ve hizmetleri devreye almayı planlıyoruz. Siz çalıştığınız müddetçe biz de sizin yanınızda olacağız.