Venezuela'da patlama sesleri: Başkent Caracas'tan dumanlar yükseliyor
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuluyor. Başkent Caracas'ta patlama sesleri ve dumanlar yükseliyor. Kentin önemli bir kısmında elektrikler kesik. Kentte uçak sesleri duyuluyor. Venezuela, saldırıların ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve amacının petrol ve değerli madenler olduğunu duyurdu. Maduro yönetimi, tüm sosyal ve siyasal güçleri harekete geçmeye çağırarak 'ulusal acil durum' ilan etti.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama yaşandı. Kentin üstünde dumanlar yükselirken, şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.
Kent semalarından uçak sesleri duyuluyor. En az 7 patlama olduğu kaydedildi.
ABD merkezli yayın kuruluşu CBS'nin muhabiri Jennifer Jacobs, Trump yönetiminin Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamalardan haberdar olduğunu öne süren bir paylaşım yaptı ancak Beyaz Saray ve Pentagon'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
CBS, ABD Başkanı Trump'ın bazı askeri tesisler de dahil olmak üzere Venezuela'daki çeşitli noktalara saldırı emri verdiğini duyurdu.
Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, ABD'nin Venezuela'da hava saldırıları düzenlediğini söyledi.
Venezuela: ABD başarılı olamayacak
Venezuela hükümetinden resmi bir açıklama geldi. Maduro hükümeti, saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve amacının petrol ile değerli maden kaynaklarını ele geçirmek olduğunu ve ABD'nin başarılı olamayacağını belirtti.
Hükümet, ülke çapında acil durum ilan ederken, ABD ordusunun ülkedeki birçok sivil ve askeri tesise saldırı düzenlediğini duyurdu.
Venezuela muhalefeti ise, ABD'nin Venezuela'ya saldırısıyla ilgili resmi bir yorum yapmayacaklarını açıkladı.
Kolombiya: ABD, Caracas'ı vuruyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor." dedi.
Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın bombalandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Caracas'ta meydana gelen patlamalar sonrası "devam eden askeri faaliyetler" nedeniyle Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladı.
Trump, gerilimi hat safhaya çekmişti
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu görevinden ayrılmaya zorlamak için yaptırımları genişletmiş ve bölgedeki ABD askeri varlığını artırmıştı.
Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddia edilen gemilere yönelik iki düzineden fazla saldırı düzenleyen ABD hükümeti, Venezuela'da kara operasyonları düzenleyeceğine dair defalarca söz vermişti.