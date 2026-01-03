Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Venezuela'da patlama sesleri: Başkent Caracas'tan dumanlar yükseliyor | Dış Haberler

        Venezuela'da patlama sesleri: Başkent Caracas'tan dumanlar yükseliyor

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuluyor. Başkent Caracas'ta patlama sesleri ve dumanlar yükseliyor. Kentin önemli bir kısmında elektrikler kesik. Kentte uçak sesleri duyuluyor. Venezuela, saldırıların ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve amacının petrol ve değerli madenler olduğunu duyurdu. Maduro yönetimi, tüm sosyal ve siyasal güçleri harekete geçmeye çağırarak 'ulusal acil durum' ilan etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela'da patlama sesleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama yaşandı. Kentin üstünde dumanlar yükselirken, şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.

        Kent semalarından uçak sesleri duyuluyor. En az 7 patlama olduğu kaydedildi.

        ABD merkezli yayın kuruluşu CBS'nin muhabiri Jennifer Jacobs, Trump yönetiminin Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamalardan haberdar olduğunu öne süren bir paylaşım yaptı ancak Beyaz Saray ve Pentagon'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        CBS, ABD Başkanı Trump'ın bazı askeri tesisler de dahil olmak üzere Venezuela'daki çeşitli noktalara saldırı emri verdiğini duyurdu.

        Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, ABD'nin Venezuela'da hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

        Venezuela: ABD başarılı olamayacak

        Venezuela hükümetinden resmi bir açıklama geldi. Maduro hükümeti, saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve amacının petrol ile değerli maden kaynaklarını ele geçirmek olduğunu ve ABD'nin başarılı olamayacağını belirtti.

        Hükümet, ülke çapında acil durum ilan ederken, ABD ordusunun ülkedeki birçok sivil ve askeri tesise saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Venezuela muhalefeti ise, ABD'nin Venezuela'ya saldırısıyla ilgili resmi bir yorum yapmayacaklarını açıkladı.

        Kolombiya: ABD, Caracas'ı vuruyor

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor." dedi.

        REKLAM

        Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın bombalandığını duyurdu.

        Cumhurbaşkanı Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

        ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Caracas'ta meydana gelen patlamalar sonrası "devam eden askeri faaliyetler" nedeniyle Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladı.

        Trump, gerilimi hat safhaya çekmişti

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu görevinden ayrılmaya zorlamak için yaptırımları genişletmiş ve bölgedeki ABD askeri varlığını artırmıştı.

        Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddia edilen gemilere yönelik iki düzineden fazla saldırı düzenleyen ABD hükümeti, Venezuela'da kara operasyonları düzenleyeceğine dair defalarca söz vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te 2 aylık bebeğin şüpheli ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

        Fatih'te 5 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebek, 55 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan 2 aylık bebeğin beslenmediğinin tespit edilmesi üzerine anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası ile aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı. Fatih'te 30 Aralık'ta yaşanan olayda, Y.Y. isimli bir kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi. Doğumundan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu belirlendi.   'BEBEĞİ 3 GÜNDÜR BESLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ' Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine anne Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y., aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.   

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi