Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama yaşandı. Kentin üstünde dumanlar yükselirken, şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.

Kent semalarından uçak sesleri duyuluyor. En az 7 patlama olduğu kaydedildi.

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS'nin muhabiri Jennifer Jacobs, Trump yönetiminin Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamalardan haberdar olduğunu öne süren bir paylaşım yaptı ancak Beyaz Saray ve Pentagon'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CBS, ABD Başkanı Trump'ın bazı askeri tesisler de dahil olmak üzere Venezuela'daki çeşitli noktalara saldırı emri verdiğini duyurdu.

Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, ABD'nin Venezuela'da hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Venezuela: ABD başarılı olamayacak

Venezuela hükümetinden resmi bir açıklama geldi. Maduro hükümeti, saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve amacının petrol ile değerli maden kaynaklarını ele geçirmek olduğunu ve ABD'nin başarılı olamayacağını belirtti.

Hükümet, ülke çapında acil durum ilan ederken, ABD ordusunun ülkedeki birçok sivil ve askeri tesise saldırı düzenlediğini duyurdu.