Fenerbahçe transferi bildirdi: Anthony Musaba!
Fenerbahçe, serbest kalma bedelini ödeyerek Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın lisansını çıkardı.
Giriş: 03.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:30
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın yaklaşık 6 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi.
4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği öğrenildi.