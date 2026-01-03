Habertürk
Habertürk
        Ferdi Tayfur'un çocuklarından 'birlik' mesajı: Ferdi Taha Tayfur kardeşleriyle bir araya gelmedi

        Ferdi Tayfur'un çocuklarından 'birlik' mesajı

        Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Yeniköy Mezarlığı'nda gerçekleşen anmada, Ferdi Tayfur'un çocukları Tuğçe Tayfur Aydın, Timur Turanbayburt, Tuğba Doğrul ve Funda Dınız yer aldı. Sanatçının en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur ise kardeşleriyle bir araya gelmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 03.01.2026 - 14:50
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; 2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının birinci yılında mezarı başında dualarla anıldı.

        Yeniköy Mezarlığı’nda gerçekleşen anmaya Ferdi Tayfur’un çocukları Tuğçe Tayfur Aydın, Timur Turanbayburt, Tuğba Doğrul ve Funda Dınız'ın yanı sıra usta sanatçının çok sayıda seveni katıldı. Mezar başında okunan duaların ardından lokma ve çay ikramında bulunuldu.

        Ferdi Tayfur’un çocukları mezar başında gözyaşlarını tutamadı. Yapılan duaların ardından kameralara konuşan kardeşler, babalarını özlemle andıklarını belirterek, birlik mesajı verdi. Tuğçe Tayfur Aydın; "Çok zor bir sene geçti. Benim 2019 yılından beri biraz zorlu geçiyordu hayatım. En zor noktası 2025 oldu. Biz hep bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi bizde de kırgınlıklar oldu. Aslında karşındaki kişiye ne kadar değer verdiğini gösteriyor bu kırgınlıklar. O yüzden ben biraz fazla kırıldım sanki" diye konuştu.

        Ferdi Taha Tayfur - Ferdi Tayfur
        Ferdi Taha Tayfur - Ferdi Tayfur

        Küçük kardeşleri Ferdi Taha Tayfur’un; "Kırgınım" açıklaması sorulan Tuğçe Tayfur Aydın; "Taha’nın olayla bir alakası yok. Taha’lık bir durum yok. Diğer kardeşlerimle de alakalı bir durum yok. Taha’nın kırılacağı bir durum söz konusu değil. Keşke Taha bugün gelse, bekleriz. Evim de açık ona her zaman" ifadelerini kullandı.

        #ferdi tayfur
