Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; 2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının birinci yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Yeniköy Mezarlığı’nda gerçekleşen anmaya Ferdi Tayfur’un çocukları Tuğçe Tayfur Aydın, Timur Turanbayburt, Tuğba Doğrul ve Funda Dınız'ın yanı sıra usta sanatçının çok sayıda seveni katıldı. Mezar başında okunan duaların ardından lokma ve çay ikramında bulunuldu.

Ferdi Tayfur’un çocukları mezar başında gözyaşlarını tutamadı. Yapılan duaların ardından kameralara konuşan kardeşler, babalarını özlemle andıklarını belirterek, birlik mesajı verdi. Tuğçe Tayfur Aydın; "Çok zor bir sene geçti. Benim 2019 yılından beri biraz zorlu geçiyordu hayatım. En zor noktası 2025 oldu. Biz hep bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi bizde de kırgınlıklar oldu. Aslında karşındaki kişiye ne kadar değer verdiğini gösteriyor bu kırgınlıklar. O yüzden ben biraz fazla kırıldım sanki" diye konuştu.