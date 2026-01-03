Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!

        Gaziantep'te, 24 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası olan Mert Aksoy ile üst kat komşusu olan Ahmet G., arasında çıkan tartışmada, Aksoy silahla sırtından vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet G.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:17
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Aksoy (24) ile üst kat komşusu Ahmet G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        SİLAHLA SIRTINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Ahmet G., Mert Aksoy'u sırtından tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Aksoy, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Öldürülen Mert Aksoy.
        Öldürülen Mert Aksoy.

        EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

        Burada tedavi altına alınan Aksoy, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Aksoy'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        KATİL KOMŞU GÖZALTINDA

        Gözaltına alınan Ahmet G.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

