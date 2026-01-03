Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Aksoy (24) ile üst kat komşusu Ahmet G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA SIRTINDAN VURDU

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Ahmet G., Mert Aksoy'u sırtından tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Aksoy, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öldürülen Mert Aksoy.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Burada tedavi altına alınan Aksoy, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Aksoy'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

KATİL KOMŞU GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Ahmet G.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.