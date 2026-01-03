Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması: Tüm tarafları itidale davet ediyoruz Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Maduro'yu yakalamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeyi kullandı: "Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz"

