Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması: Tüm tarafları itidale davet ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Maduro'yu yakalamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeyi kullandı: "Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz"
ABD Başkanı Trump'ın onayıyla Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya operasyon yapılması ve Maduro'nun ABD güçleri tarafından yakalanarak ABD'ye götürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak taraflara itidal çağrısı yaptı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.
Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.
Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.
Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."