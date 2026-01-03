Habertürk
        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması: Tüm tarafları itidale davet ediyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması: Tüm tarafları itidale davet ediyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Maduro'yu yakalamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeyi kullandı: "Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz"

        Giriş: 03.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 03.01.2026 - 17:11
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        ABD Başkanı Trump'ın onayıyla Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya operasyon yapılması ve Maduro'nun ABD güçleri tarafından yakalanarak ABD'ye götürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi.

        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı Haberi Görüntüle

        Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak taraflara itidal çağrısı yaptı.

        Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

        "Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.

        Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

        Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.

        Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

