Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 25 yaşındaki Ümmü Gül Ulutaş'ın idaresindeki otomobilin elektrik direği ile bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Eşi 30 yaşındaki Samet ve 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Manisa'da yürek yakan kaza Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Ümmü Gül Ulutaş (25) idaresindeki otomobil, Denizli-Manisa kara yolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.
OTOMOBİL BARİYERLERE VURDU
AA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KOCASI OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, sürücünün araçtaki eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
OĞLU HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.