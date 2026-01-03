Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu! Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 25 yaşındaki Ümmü Gül Ulutaş'ın idaresindeki otomobilin elektrik direği ile bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Eşi 30 yaşındaki Samet ve 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 03.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:47 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL