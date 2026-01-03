Emekli aylığı farkında merak edilen soru

EMEKLİ AYLIĞINDA YÜZDE 30 FARK TELAFİ EDİLECEK Mİ?

EYT kapsamında 2025 yılında emekli oldum. 2024 yılında emekli olan EYT’liler, 20245yılında emekli olanlara kıyasla yaklaşık %30 oranında daha fazla aylıkla emekli oldular. Aynı prim gün sayısı ve benzer kazançlara rağmen oluşan bu fark, birçok 2025 emeklisi açısından ciddi bir mağduriyet yaratmış durumda. Bu konuya ilişkin olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’ın 1 Ekim 2024 tarihinde “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışma yapıldığı” yönünde bir açıklaması olmuştu. Ancak aradan geçen sürede, bu farkın giderilmesine yönelik somut bir düzenleme veya takvime dair kamuoyuna yansıyan net bir bilgiye rastlayamadım. 2025 emeklisi olarak merak ettiğim husus, söz konusu farka ilişkin güncel bir çalışma, düzenleme ihtimali ya da teknik değerlendirme bulunup bulunmadığıdır? (Önder T.)

Bu konuda geçen yıl Habertürk olarak vatandaşı uyarma görevimizi çok erken tarihten itibaren yaptık. Koşulları tamamlamış olanların çoğunluğu emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verdiler. Koşulları tamamlamaya çok kısa süre kalanlar ise maalesef dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra vermek zorunda kaldılar. Dilekçeyi 2024’te verenler ile 2025’te verenlerin aylıkları arasında yüzde 30 -31 oranında fark ortaya çıktı. Dilekçeyi 2024’te verenler ömür boyu daha yüksek aylık alacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaya çıkacak farkın telafisi için geçen yıl yaz aylarında bir çalışma başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan müzakerelerde, telafinin sadece 2025 yılında emekli olanlar ile sınırlı kalamayacağı, emeklilik koşullarını sonraki yıllarda yerine getirecek olan diğer tüm çalışanları da kapsayacak şekilde yapılması gerektiği, bunun da bütçeye ağır yük getireceği değerlendirildi. Bu sebeple telafi çalışmasından sonuç çıkmadı. Söz konusu farkın telafisi konusunda ileride bir düzenleme yapılır mı bilinmez ama şu an hiçbir çalışma veya hazırlık bulunmuyor.

1999 SONRASI ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN MEMURLARIN EMEKLİLİK KOŞULLARI NEDİR? Bir üniversitede teknisyen kadrosunda devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Hizmet başlangıç tarihim 15.08.2000'dir. Toplam 9150 prim günüm bulunmaktadır. Doğum tarihim 11.06.1979'dur. Bu bilgiler çerçevesinde, Emeklilik işlemlerimde yaş şartı uygulanıp uygulanmayacağı, 25 hizmet yılı ve 9000 prim günü şartlarını sağlamış olmam nedeniyle yaş şartı aranmaksızın emekli olup olamayacağım, e-Devlet ekranında görünen 60 yaş bilgisinin emeklilik yönünden bağlayıcı olup olmadığı hususlarında bilgi almak istiyorum. (Remzi A.) İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başlayan memurlar 9000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurlar. Prim günü eksik olanlar ise en az 5400 prim günü olması şartıyla 61 yaşında emekli olurlar. 8 Eylül 1999 tarihinde 50 ve üzeri yaşta olanlar ise 3600 prim günü bulunması halinde 61 yaşında emekli aylığı bağlatabilirler. Emeklilikte yaş şartı sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı kapsamında sigortalı çalışması bulunan kişilerde aranmaz. Onlar için de yaş şartı vardı ancak emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaş şartı kaldırıldı. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcınız olsaydı 9000 prim günüyle yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı bağlatabilirdiniz. Şu halde normal emeklilik için 60 yaşını beklemek zorundasınız. Bundan sonra hiç çalışmasanız bile 60 yaşında emekli olabilirsiniz. KKTC'DE ÇALIŞANLAR YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPABİLİR Mİ? Özel sektörde çalışan mühendisim. Ağustos 2015 – Şubat 2016 tarihleri arasında kısa dönem askerlik ve Haziran 2016 – Temmuz 2022 tarihleri arasında KKTC'de çalıştığım için Türkiye'de prim ödemem olmadı. Hatta bu dönemler arası GSS prim borcum bulunmakta. Yukarıdaki dönemlere ait prim ödemelerimi yapabilir miyim? Yapabilirsem ne kadar ödemem gerekir? Bu işlemleri e-Devlet üzerinden yapabilir miyim? (Akif K.) Söz konusu dönemlere ait prim ödemesini askerlik borçlanması ve yurt dışı borçlanması suretiyle yapabilirsiniz. KKTC ile yapılan sosyal güvenlik anlaşması 1 Ekim 2020 tarihinde değiştirildi. Bu tarihten önce KKTC'deki sigorta tarihi Türkiye'de sigorta başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Söz konusu tarihten sonra ise KKTC'deki sigorta tarihi Türkiye'de sigorta başlangıcı kabul edilmiyor.

Siz KKTC'de çalışmaya 1 Ekim 2020 tarihinden önce başladığınız için yurt dışı borçlanması yaptığınızda KKTC'de işe başladığınız Haziran 2016 tarihi Türkiye'de sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Askerlik borçlanması yaptığınızda ise sigorta başlangıç tarihi, borçlandığınız süre kadar geriye çekilir. Askerlik borçlanmasını ve yurt dışı borçlanmasını asgari ücret üzerinden yaptığınızda, 1 günlük borçlanma için 495,45 TL prim ödersiniz. Toplam 6,5 yıl için 2.340 gün borçlanma yaptığınızda 1 milyon 159 bin TL prim ödemeniz gerekir. Askerlik borçlanma primini borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, yurt dışı borçlanma primini ise üç ay içinde ödeyebilirsiniz. Askerlik ve yurt dışı borçlanma işlemlerinin hepsini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Genel sağlık sigortası (GSS) primi Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarından alınır. KKTC'de ikamet ettiğiniz dönemler için GSS primi ödeme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Söz konusu tarihlerde KKTC'de ikamet ettiğinize dair belgeler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmanız halinde borçtan kurtulabilirsiniz. Aksi takdirde söz konusu prim borcu ileride emekli olurken karşınıza çıkar.