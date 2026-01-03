BAE, Yemen'den çekildi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki silahlı kuvvetlerinin tamamının ülkeye döndüğünü bildirdi. BAE, Suudi Arabistan'la yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu. Yemen hükümeti ise, Hadramevt'ten çekilmesi için BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) çağrıda bulundu. GGK, 'bağımsızlık için' 2 yıllık geçiş süreci ilan etti.
Aynı gün Suudi Arabistan, BAE'ye Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.
GGK'YE ÇEKİLME ÇAĞRISI
Yemen’de meşru hükümete bağlı “Vatan Kalkanı" güçlerinin Komutanı Beşir es-Subeyhi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK), Hadramevt vilayetindeki kontrolü hükümet güçlerine devretme ve daha fazla kan dökülmesini önleme çağrısında bulundu.
“Vatan Kalkanı” güçlerinin resmi internet sitesinde yayımlanan video kaydında konuşan Subeyhi, GGK güçlerinin geri çekilmeleri halinde herhangi bir zarar görmeyeceklerine dair güvence verdi.
Subeyhi, “GGK’nin liderlerine ve üyelerine kamu yararını önceliklendirmeleri, Hadramevt vilayetindeki mevzilerinden ve askeri alanlardan geri çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz.” dedi.
“Vatan Kalkanı güçleri sizindir, sizden ve sizin içindir.” diyen Subeyhi, “Kamu yararını öncelemek, bu güçlerin kontrolünü devretmek ve hem sizin hem de onların kanını korumakta ne sakınca var?” ifadelerini kullandı.
GGK’nin geri çekilmeyi reddetmesine şaşırdığını dile getiren Subeyhi, çağrılarının amacının “daha fazla kaybın önüne geçmek ve güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesinin önünü açmak” olduğunu vurguladı.
Subeyhi, GGK güçlerinin geri çekilmesi durumunda güvenliklerinin sağlanacağını, yerlerine konuşlandırılacak güçlerin ise aynı bölgelerden seçileceğini kaydetti.
HAVA SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin hava saldırılarıyla hedef alındığı bildirilmişti.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Hadramevt bölgesini geçen ay ele geçiren GGK'ye bağlı güçler ile bölgedeki askeri üsleri geri almaya çalışan Yemen hükümet güçleri arasında çatışma çıktı.
Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile çatışmaya giren GGK güçleri, Hadramevt bölgesinde hava saldırılarıyla hedef alındı.
GGK, saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini iddia etti
GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden TV" kanalı, "Suudi Arabistan'ın Hadramevt'te GGK'nin kontrolündeki 37. Tugayı'nı hava saldırılarıyla hedef aldığını" iddia etti.
Kanal ayrıca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan hava saldırısına ait olduğu öne sürülen bir video paylaştı.
Yemen Enformasyon Bakan Vekili Abdulbasit el-Kaidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadramevt bölgesinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu"nun duyurulmasının ardından çatışmaların başladığını söyledi.
Hadramevt Vadisi'nde yer alan El-Haşa bölgesinde Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile GGK'ye bağlı unsurlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını dile getiren Kaidi, bahsi geçen operasyonun da bir aydan beri gerilimin yaşandığı Hadramevt Vadisi ve çölünde istikrar ve güveni sağlayarak sivilleri korumak üzere başlatıldığını söyledi.
Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, ülkenin doğusunda BAE destekli GGK'nin ele geçirdiği Hadramevt vilayetinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu" başlatıldığını duyurmuştu.
GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri (GSK) Sözcüsü Muhammed en-Nakib ise hükümetin operasyonu duyurmasından kısa süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tüm cephelerde karşılık vereceklerini ifade etmişti.
Yemen'de yaşanan son gelişmeler
Yemen'deki BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta, Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illeri Hadramevt ve Mehra'yı askeri hamlelerle ele geçirdi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.
Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.
Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.
Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.
*Fotoğraf: AA, temsilidir