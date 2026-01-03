BAE, Yemen'den çekildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki silahlı kuvvetlerinin tamamının ülkeye dönüşünün tamamlandığını duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının, ABD'nin X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'deki BAE silahlı kuvvetleri unsurlarının tamamının ülkeye dönüşünün tamamlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, terörle mücadele birliklerinin kalan görevlerinin sona erdirilmesine ilişkin daha önce ilan edilen kararın uygulandığı ifade edildi.

BAE, 30 Aralık'ta, Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen’deki terörle mücadele ekiplerinden geriye kalan unsurların güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin ilgili ortaklarla koordinasyon içinde sona erdirildiği belirtilmişti.

Aynı gün Suudi Arabistan, BAE'ye Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

GGK'YE ÇEKİLME ÇAĞRISI

Yemen’de meşru hükümete bağlı “Vatan Kalkanı" güçlerinin Komutanı Beşir es-Subeyhi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK), Hadramevt vilayetindeki kontrolü hükümet güçlerine devretme ve daha fazla kan dökülmesini önleme çağrısında bulundu.

“Vatan Kalkanı” güçlerinin resmi internet sitesinde yayımlanan video kaydında konuşan Subeyhi, GGK güçlerinin geri çekilmeleri halinde herhangi bir zarar görmeyeceklerine dair güvence verdi.

Subeyhi, “GGK’nin liderlerine ve üyelerine kamu yararını önceliklendirmeleri, Hadramevt vilayetindeki mevzilerinden ve askeri alanlardan geri çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

“Vatan Kalkanı güçleri sizindir, sizden ve sizin içindir.” diyen Subeyhi, “Kamu yararını öncelemek, bu güçlerin kontrolünü devretmek ve hem sizin hem de onların kanını korumakta ne sakınca var?” ifadelerini kullandı.

GGK’nin geri çekilmeyi reddetmesine şaşırdığını dile getiren Subeyhi, çağrılarının amacının “daha fazla kaybın önüne geçmek ve güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesinin önünü açmak” olduğunu vurguladı.