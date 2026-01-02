Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yemen'de GGK'den "bağımsızlık" sinyali | Dış Haberler

        Yemen'de GGK'den "bağımsızlık" sinyali

        Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını bildirdi. Zübeydi, bu kararın, "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" alındığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:39 Güncelleme: 02.01.2026 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemen'de GGK'den "bağımsızlık" sinyali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını duyurdu.

        Zübeydi, GGK'ye ait "Aden Al-Mustaqila" televizyonundan yaptığı açıklamada, GGK'nin Yemen'in güneyinde güvenlik ve yönetimi üstlenerek "terörizm, kaçakçılık ve kaos ortamının büyük ölçüde sona erdirildiğini" ve bunun "Güney Yemen halkının devletini yeniden kurma hedefi doğrultusunda atılmış sorumlu bir adım" olduğunu ileri sürdü.

        Zübeydi, Yemen'in güneyinde düzenlenen kitlesel gösterilerin "halkın birlik, güvenlik, refah ve istikrar taleplerini güçlü biçimde yansıttığını" savundu.

        REKLAM

        Mevcut siyasi ortaklıkta özellikle güneyde bulunan "risklere" işaret eden Zübeydi, GGK'nin "daha fazla çatışma ve bölünmeyi önlemek için iki yıllık bir geçiş dönemi başlattığını" söyledi.

        Zübeydi, uluslararası topluma çağrıda bulunularak "bu süreçte güney ve kuzeydeki taraflar arasında diyaloğun desteklenmesini" istedi.

        Geçiş sürecinin sonunda, uluslararası gözlemcilerin katılımıyla, barışçıl ve şeffaf bir halk oylaması yoluyla Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasının öngörüldüğünü söyleyen Zübeydi, geçiş sürecinde devlet kurumları, hükümet ve yerel yönetimlerin, hizmetlerin iyileştirilmesi ve maaşların düzenli ödenmesi için görevlerini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

        Zübeydi, bu kapsamda, Aden'deki Merkez Bankası aracılığıyla merkezi bir gelir toplama mekanizması oluşturulacağını belirtti.

        Geçiş sürecinin bugünden itibaren iki yıl içinde tamamlanacağını savunan Zübeydi, "Güney Yemen Devleti'nin yeniden kurulmasına ilişkin anayasal bildirinin onaylandığını, bugün ilan edileceğini ve uygulanmasına 2 Ocak 2028 Pazar günü başlanacağını" öne sürdü.

        Zübeydi, diyalog çağrılarına yanıt verilmemesi veya Güney Yemen halkı, toprakları ya da güçlerine yönelik herhangi bir askeri saldırı gerçekleşmesi halinde söz konusu bildirinin belirtilen tarihten önce derhal yürürlüğe konulacağını ileri sürdü.

        GGK Başkanı Zübeydi ayrıca, tüm siyasi aktörleri "Güney Yemen halkının haklarını güvence altına alacak adil ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm için yapıcı ve sorumlu diyaloğa" davet etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otizmli öğrencisini merdivenden ittiği ileri sürülen okul müdürüne tahliye

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu (13) merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan okul müdürü Bekir Güçlü (50), tahliye edildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi