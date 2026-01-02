Yemen'de GGK'den "bağımsızlık" sinyali

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını duyurdu.

Zübeydi, GGK'ye ait "Aden Al-Mustaqila" televizyonundan yaptığı açıklamada, GGK'nin Yemen'in güneyinde güvenlik ve yönetimi üstlenerek "terörizm, kaçakçılık ve kaos ortamının büyük ölçüde sona erdirildiğini" ve bunun "Güney Yemen halkının devletini yeniden kurma hedefi doğrultusunda atılmış sorumlu bir adım" olduğunu ileri sürdü.

Zübeydi, Yemen'in güneyinde düzenlenen kitlesel gösterilerin "halkın birlik, güvenlik, refah ve istikrar taleplerini güçlü biçimde yansıttığını" savundu.

REKLAM

Mevcut siyasi ortaklıkta özellikle güneyde bulunan "risklere" işaret eden Zübeydi, GGK'nin "daha fazla çatışma ve bölünmeyi önlemek için iki yıllık bir geçiş dönemi başlattığını" söyledi.

Zübeydi, uluslararası topluma çağrıda bulunularak "bu süreçte güney ve kuzeydeki taraflar arasında diyaloğun desteklenmesini" istedi.