Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi, üst geçitten araçlara kartopu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeledi. Darp anları, cep telefonuyla görüntülendi
Giriş: 02.01.2026 - 21:35 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:35
Diyarbakır’da, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kartopu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi.
Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü.
Sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.