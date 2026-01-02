Habertürk
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!

        Antalya'da yaşayan 32 yaşındaki Osman Vesek, 1 yaşındaki kızının vücudunda morluklar görünce eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntülerde eşi 25 yaşındaki İ.M.'nin kızına şiddet uyguladığını gören Vesek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vesek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:32
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Antalya'da, 2023 yılında Fas uyruklu İ.M. (25) ile hayatını birleştiren Osman Vesek’in (32) bu evlilikten geçen yıl bir kızı oldu. Kızının vücudundaki morlukları fark eden Vesek, eşine sorduğunda, çocuğun yürümeye yeni başladığı için sık sık düştüğü yönünde cevaplar aldı.

        EVE GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

        DHA'daki habere göre bir süredir hem çevresinden gelen uyarılar hem de kızının vücudundaki morluklar nedeniyle endişe duyan Vesek, eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izleyen Osman Vesek, kızının annesinin şiddetine maruz kaldığını gördü. Vesek, elindeki görüntülerle eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

        Yaşadıklarını anlatan Osman Vesek, “Çocuğumun vücudundaki morluklardan ve çevremdeki insanların uyarılarından sonra eşimin şiddet uyguladığından şüphelendim. Sorduğumda sürekli inkar ediyordu. Bunun üzerine evin oturma odasına gizli kamera kurdum.

        "MAKYAJ YAPMAYA DEVAM EDİYORDU"

        Yaklaşık 1 haftalık izleme sürecinde üç-dört görüntüye rastladım. Bu görüntülerde eşimin çocuğuma tokat attığı, terlikle vurduğu, ayaklarından tutarak kanepeye fırlattığı ve defalarca savurduğu net şekilde görülüyor. Şiddet uyguladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup makyaj yapmaya veya krem sürmeye devam ediyor" dedi.

        İLK ŞİDDET 4 AYLIKKEN BAŞLAMIŞ

        Daha sonra Antalya Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Vesek, “Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifademi verdim. Gerekli tüm belge ve delilleri teslim ettik. Şu anda süreci bekliyoruz. Savcı ile görüştük, dosyanın takip edildiğini ve en kısa sürede sonuçlandırılacağını söyledi. Ben koruma ve uzaklaştırma kararının derhal verilmesini talep ediyorum. Bu talebimi yeniden ilettim. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Çocuğum henüz 4 aylıkken de benzer bir durum yaşandı.

        "ÇOCUĞUN AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİ"

        Ailemle birlikte yaşadığımız sırada, aramızda küçük bir tartışma oldu. Eşim kontrolsüz şekilde sinirlendi. Babaannesi çocuğa mama yerdirirken çocuğu kucağından sertçe çekerek kanepeye fırlattı. Çocuk kanepenin sırt kısmına çarpıp yüzüstü yere düştü, ağzından köpükler gelmeye başladı. Ambulans çağırdık, polis geldi ancak o dönemde elimizde delil olmadığı için işlem yapılamadı. Hatta eşim bana iftira attı" diye konuştu.

        "ÇOCUĞUMUN NEFESİ KESİLMİŞ"

        Derin üzüntü yaşadığını kaydeden Vesek, “Bu yaşananlar beni evime kamera yerleştirmeye yöneltti. Elimde delil ve kanıt olsun istedim ve şu anda buna sahibim. Bu kadar açık delil varken nasıl bir karar çıkacağını merakla bekliyorum. Görüntüleri izlediğimde büyük acı yaşadım. Sabırlı olmaya çalışıyorum ve adalete güveniyorum.

        "ŞU AN BABAANNESİNİN YANINDA DURUMU İYİ"

        En doğru şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Çocuğum şu anda Konya’da babaannesinin yanında. Durumu iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. En büyük tesellim, vücudunda kırık veya hayati bir hasar olmaması. Ancak kamera görüntülerinin birinde çocuğun nefesinin kesildiği bile görülüyor. Allah korusun, çok daha kötü sonuçlar da yaşanabilirdi" ifadelerini kullandı.

