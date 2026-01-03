Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Baskonia: 93 - Fenerbahçe Beko: 108 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Baskonia: 93 - Fenerbahçe Beko: 108 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague 19. hafta maçında temsicimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olduğu maçtan 108-93 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 00:27 Güncelleme: 03.01.2026 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 19. haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Baskonia'yı 108-93 yendi.

        Müsabakada ilk çeyreği 28-24 geride geçen sarı-lacivertli ekip, devreye ise 53-53 eşitlikle girdi.

        Üçüncü çeyreğe kötü başlayan Fenerbahçe'de Horton-Tucker da ikinci sportmenlik dışı faulü nedeniyle oyun dışı kalırken çeyreğin son bölümünü iyi oynayan sarı-lacivertli ekip, Melli'nin son saniyede orta sahadan attığı üçlükle final periyoduna 85-82 önde girdi.

        Son çeyreğe farkı açarak başlayan ve periyodun ilk 5 dakikasında 14 sayı bulup rakibine 5 sayı izni veren Fenerbahçe Beko, maçı da 108-93 kazandı.

        REKLAM

        Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki 12. galibiyetini aldı. Baskonia ise 13. kez mağlup oldu.

        Salon: Buesa Arena

        Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Rain Peerandi (Estonya)

        Baskonia: Simmons 16, Kurucs 11, Radzevicius 5, Diop, Joksimovic, Luwawu-Cabarrot 20, Diakite 6, Omoruyi 12, Spagnolo 11, Howard 12, Forrest, Frisch

        Fenerbahçe Beko: Hall 4, Melli 17, Tarık Biberovic 16, Horton-Tucker 12, Birch 8, Colson 16, Boston 7, Baldwin 24, Jantunen 4, Bacot

        1. Periyot: 28-24

        Devre: 53-53

        3. Periyot: 82-85

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı; sürücü tutuklandı

        Kağıthane'de yokuştan kayan kamyonet, kar topu oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yol kenarına savrulurken, kamyonet ise park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför olay yerinden kaçarken, çocuklar ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan sürücü Ferit Y. (28), çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi