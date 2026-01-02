Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba'nın bonservisi ödendi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba'nın bonservisi ödendi!

        Fenerbahçe, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini ödedi. Yakın zamanda Hollandalı futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba transferinde mutlu sona ulaştı.

        2

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın yaklaşık 6 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.

        3

        4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği öğrenildi

        4

        SEZON KARNESİ

        25 yaşındaki futbolcu bu sezon Samsunspor'da tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken 6 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!