Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba'nın bonservisi ödendi!
Fenerbahçe, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini ödedi. Yakın zamanda Hollandalı futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Giriş: 02.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:39
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba transferinde mutlu sona ulaştı.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın yaklaşık 6 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.
4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği öğrenildi