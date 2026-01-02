Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray' a Wilfried Singo müjdesi: Sahalara dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray' a Wilfried Singo müjdesi: Sahalara dönüyor!

        Galatasaray'ın yaz transferlerinden Wilfried Singo, sakatlığını atlatarak sahalara döndü. Tedavisini Türkiye'de tamamlayan ve kulüp eşliğinde çalışmalara başlayan Fildişi Sahilli futbolcunun, geçmiş sakatlıkları nedeniyle riske edilmeden ve kademeli şekilde takıma döndürülmesi planlanıyor.

        Giriş: 02.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:32
        Galatasaray’ın yaz transfer dönemi hamlelerinden olan Wilfried Singo sahalara döndü.

        22 Kasım’daki Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan genç futbolcu, tedavisini Türkiye’de geçirdi.

        Sakatlığı sonrasında Fransa’ya giderek rehabilitasyon çalışmalarını orada sürdürmeyi düşünen 25 yaşındaki savunmacı, devamında Türkiye’de kaldı.

        Kulüp profesyonellerinin eşliğinde sıkı çalışan başarılı futbolcu, saha çalışmalarına da başladı.

        Daha önce de sakatlık yaşayan ve sıkışık fikstüre bağlı olarak erken döndürülen Fildişi Sahilli futbolcu için bu kez temkinli hareket edilecek.

        Sarı-kırmızılı kulüpte teknik heyetin, Singo konusunda temkinli davrandığı belirtilirken, oyuncunun riske edilmeden ve kademeli olarak sahaya döndürülmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.

        Bu doğrultuda Galatasaray, yıldız futbolcuyu yoğun fikstürde aceleci bir şekilde kullanmak yerine, fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmesini bekleyecek.

