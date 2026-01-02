Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA VAR

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: -2, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 9, Parçalı bulutlu

İZMİR: 9, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 6, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 7, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 10, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 7, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: -2, Parçalı bulutlu DENİZLİ: 7, Parçalı bulutlu MUĞLA: 8, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 10, Parçalı bulutlu ANTALYA: 13, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 4, Parçalı bulutlu ISPARTA: 6, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: -3, Parçalı bulutlu KAYSERİ: -9, Parçalı bulutlu KONYA: -1, Parçalı bulutlu BOLU: 0, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 5, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 9, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: -2, Çok bulutlu RİZE: 5, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı REKLAM SAMSUN: 3, Çok bulutlu TRABZON: 6, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı ERZURUM: -11, Parçalı bulutlu KARS: -10, Parçalı bulutlu MALATYA: -4, Parçalı bulutlu VAN: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı ŞANLIURFA: 0, Parçalı bulutlu BATMAN: -4, Parçalı bulutlu DİYARBAKIR: -1, Parçalı bulutlu