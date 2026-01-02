Habertürk
        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurtta sıcaklıklar batıda artarken doğuda biraz daha azalacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı sürüyor ve çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor

        Habertürk
        Habertürk
        02.01.2026 - 07:31 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:25
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA VAR

        İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA AZALIYOR

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: -2, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 9, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 9, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 6, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 7, Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE: 10, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 7, Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: -2, Parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 7, Parçalı bulutlu

        MUĞLA: 8, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 10, Parçalı bulutlu

        ANTALYA: 13, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 4, Parçalı bulutlu

        ISPARTA: 6, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: -3, Parçalı bulutlu

        KAYSERİ: -9, Parçalı bulutlu

        KONYA: -1, Parçalı bulutlu

        BOLU: 0, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 5, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 9, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: -2, Çok bulutlu

        RİZE: 5, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN: 3, Çok bulutlu

        TRABZON: 6, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ERZURUM: -11, Parçalı bulutlu

        KARS: -10, Parçalı bulutlu

        MALATYA: -4, Parçalı bulutlu

        VAN: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 0, Parçalı bulutlu

        BATMAN: -4, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: -1, Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 0, Parçalı bulutlu

        MARDİN: -2, Parçalı bulutlu

