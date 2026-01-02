İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurtta sıcaklıklar batıda artarken doğuda biraz daha azalacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı sürüyor ve çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA VAR
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA AZALIYOR
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: -2, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 9, Parçalı bulutlu
İZMİR: 9, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 6, Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 7, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 10, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 7, Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR: -2, Parçalı bulutlu
DENİZLİ: 7, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 8, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 10, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 13, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 4, Parçalı bulutlu
ISPARTA: 6, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: -3, Parçalı bulutlu
KAYSERİ: -9, Parçalı bulutlu
KONYA: -1, Parçalı bulutlu
BOLU: 0, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 5, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 9, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: -2, Çok bulutlu
RİZE: 5, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN: 3, Çok bulutlu
TRABZON: 6, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM: -11, Parçalı bulutlu
KARS: -10, Parçalı bulutlu
MALATYA: -4, Parçalı bulutlu
VAN: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA: 0, Parçalı bulutlu
BATMAN: -4, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: -1, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 0, Parçalı bulutlu
MARDİN: -2, Parçalı bulutlu