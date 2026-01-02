Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
Balıkesir'de, Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı 37 yaşındaki Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen 34 yaşındaki Elif Kumal'dan 6 gündür haber alınamıyor. Deniz polisinin de aralarında olduğu 300 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürürken, AFAD'ın kullandığı iz çizme programıyla, Google Harita üzerinden aranan yerler belirleniyor. Ekipler bu sayede aynı alanı yeniden taramadan, her gün farklı bir bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis G. ile bir arkadaşı ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti.
SEVGİLİSİYLE TARTIŞIP ARAÇLA AYRILDI
DHA'daki habere göre 27 Aralık’ta gece geç saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın aracıyla kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.
YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Kumal’ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Enis G.’nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Enis G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi.
ELİF'İN DARP EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Elif ile erkek arkadaşı Enis G.’nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.’nin kavga ettiğini ve Enis G.’nin Elif’i darp ettiğini söylediği de öne sürüldü.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Jandarmadaki işlemleri süren Enis G.’nin gözaltı süresinin uzatılacağı bildirildi. Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da inceleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis G. ile arkadaşı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Elif Kumal’ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çekindiği ve kamp ateşini görüntülediği görülürken, Enis G.’nin sanal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise kamp ateşi, alkol şişesi ve kadehi ile bıçak ve et yer aldı.
DENİZ POLİSİ İLE AVCILAR DA ARIYOR
Elif Kumal, AFAD başkanlığında, aralarında deniz polisi, sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekipleri ile avcıların da bulunduğu 300 kişiden oluşan ekip tarafından karadan, denizden ve havadan dron desteği ile arıyor.
Arama çalışmaları 5’inci gününde de devam ederken, gece boyunca da bölge termal dronla tarandı. Ancak Kumal’a ait bir ize rastlanmadı. Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal’ın, kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen ve Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan ön tampon parçası üzerinde de inceleme yapılıyor.
HER EKİBE AYRI ARAMA ALANI TAHSİS EDİLİYOR
Öte yandan arama çalışmalarında AFAD’ın iz çizme programı kullanılıyor. AFAD ekiplerinin Google Harita üzerinden çizdiği her alan bir arama-kurtarma ekibine tahsis edilerek, doldurulması isteniyor. Her ekip, belirlenen alanı tarıyor.
Ekiplerin arama çalışmaları sonunda getirdiği izlekler, iz çizme programı üzerinden haritaya yapıştırılarak, taranan alan kırmızı çizgiyle dolduruluyor. Bu sayede harita üzerindeki girilmeyen alanlarda bir sonraki günün planlaması yapılarak, aynı yerin aranmasının önüne geçiliyor.