Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elif Kumal'a ne oldu: Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!

        Balıkesir'de, Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı 37 yaşındaki Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen 34 yaşındaki Elif Kumal'dan 6 gündür haber alınamıyor. Deniz polisinin de aralarında olduğu 300 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürürken, AFAD'ın kullandığı iz çizme programıyla, Google Harita üzerinden aranan yerler belirleniyor. Ekipler bu sayede aynı alanı yeniden taramadan, her gün farklı bir bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis G. ile bir arkadaşı ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 09:33 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti.

        SEVGİLİSİYLE TARTIŞIP ARAÇLA AYRILDI

        DHA'daki habere göre 27 Aralık’ta gece geç saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın aracıyla kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        REKLAM

        YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

        Kumal’ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Enis G.’nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Enis G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi.

        ELİF'İN DARP EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

        Elif ile erkek arkadaşı Enis G.’nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.’nin kavga ettiğini ve Enis G.’nin Elif’i darp ettiğini söylediği de öne sürüldü.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Jandarmadaki işlemleri süren Enis G.’nin gözaltı süresinin uzatılacağı bildirildi. Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da inceleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis G. ile arkadaşı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Elif Kumal’ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çekindiği ve kamp ateşini görüntülediği görülürken, Enis G.’nin sanal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise kamp ateşi, alkol şişesi ve kadehi ile bıçak ve et yer aldı.

        REKLAM

        DENİZ POLİSİ İLE AVCILAR DA ARIYOR

        Elif Kumal, AFAD başkanlığında, aralarında deniz polisi, sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekipleri ile avcıların da bulunduğu 300 kişiden oluşan ekip tarafından karadan, denizden ve havadan dron desteği ile arıyor.

        Arama çalışmaları 5’inci gününde de devam ederken, gece boyunca da bölge termal dronla tarandı. Ancak Kumal’a ait bir ize rastlanmadı. Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal’ın, kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen ve Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan ön tampon parçası üzerinde de inceleme yapılıyor.

        HER EKİBE AYRI ARAMA ALANI TAHSİS EDİLİYOR

        Öte yandan arama çalışmalarında AFAD’ın iz çizme programı kullanılıyor. AFAD ekiplerinin Google Harita üzerinden çizdiği her alan bir arama-kurtarma ekibine tahsis edilerek, doldurulması isteniyor. Her ekip, belirlenen alanı tarıyor.

        Ekiplerin arama çalışmaları sonunda getirdiği izlekler, iz çizme programı üzerinden haritaya yapıştırılarak, taranan alan kırmızı çizgiyle dolduruluyor. Bu sayede harita üzerindeki girilmeyen alanlarda bir sonraki günün planlaması yapılarak, aynı yerin aranmasının önüne geçiliyor.

        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus! Haberi Görüntüle
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de kopan elektrik telinin gençlerin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

        Mardin'de kopan elektrik telinin gençlerin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

        #Elif Kumal
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'daki hain saldırıda 26 tutuklama!
        Yalova'daki hain saldırıda 26 tutuklama!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?