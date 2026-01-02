Balıkesir'in Erdek ilçesinde Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti.

DHA'daki habere göre 27 Aralık’ta gece geç saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın aracıyla kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kumal’ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Enis G.’nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Enis G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi.

ELİF'İN DARP EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Elif ile erkek arkadaşı Enis G.’nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.’nin kavga ettiğini ve Enis G.’nin Elif’i darp ettiğini söylediği de öne sürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Jandarmadaki işlemleri süren Enis G.’nin gözaltı süresinin uzatılacağı bildirildi. Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da inceleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis G. ile arkadaşı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Elif Kumal’ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çekindiği ve kamp ateşini görüntülediği görülürken, Enis G.’nin sanal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise kamp ateşi, alkol şişesi ve kadehi ile bıçak ve et yer aldı.

DENİZ POLİSİ İLE AVCILAR DA ARIYOR

Elif Kumal, AFAD başkanlığında, aralarında deniz polisi, sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekipleri ile avcıların da bulunduğu 300 kişiden oluşan ekip tarafından karadan, denizden ve havadan dron desteği ile arıyor.