New York Belediye Başkanı Mamdani resmen göreve başladı

New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, resmen göreve başladı. Perşeme günü halka açık alanda binlerce New Yorklunun katılımıyla gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim'e el basarak ikinci defa yemin etti.

Amerikan siyasetinin en yıpratıcı görevlerinden birini devralan Mamdani, kentin geçinmekte zorlanan, emekçi sınıfları adına yönetimi dönüştürme sözü verdi.

Demokrat Mamdani, gece yarısından hemen sonra City Hall'un altındaki hizmet dışı bırakılmış bir metro istasyonunda düzenlenen törende yemin etti. Yemin sırasında elini Kur'an-ı Kerim'e koyan Mamdani, New York’un ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

REKLAM

Yeni ofisinde gecenin bir bölümünü çalışarak geçirdikten sonra Mamdani, Perşembe günü öğle saatlerinde daha geniş katılımlı resmi yemin törenine geçti. Bu törende yemini, belediye başkanının siyasi ilham kaynaklarından biri olan ABD Senatörü Bernie Sanders ettirdi.

Mamdani, coşkulu kalabalığa "Bugünden itibaren geniş ufuklu ve cesur bir şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olmayabiliriz ama denemeye cesaret etmediğimiz asla söylenemeyecek" dedi ve ekledi:

"Büyük devlet çağının sona erdiğini iddia edenlere şunu söylüyorum: Belediye artık New Yorkluların hayatını iyileştirmek için sahip olduğu gücü kullanmaktan çekinmeyecek" Soğuk havaya rağmen binlerce kişi, Mamdani'nin yemin törenini izlemeye geldi. Mamdani, törenin hemen ardından vakit kaybetmeden işe koyuldu. İlk olarak, önceki yönetim tarafından 26 Eylül 2024'ten bu yana çıkarılan çok sayıda başkanlık kararnamesini iptal etti. Bu tarih, eski Belediye Başkanı Eric Adams hakkında yolsuzluk suçlamasıyla iddianame hazırlandığının federal yetkililerce açıklandığı gündü. Söz konusu suçlamalar daha sonra Trump yönetiminin müdahalesiyle düşürülmüştü. REKLAM Ardından Brooklyn’de bir apartmanı ziyaret eden Mamdani, kiracıları korumaya yönelik bir belediye birimini yeniden canlandırdığını ve konut inşasına odaklanacak iki yeni görev gücü kurduğunu duyurdu. "DEMOKRATİK SOSYALİST OLARAK YÖNETECEĞİM" Gün boyunca süren törende Mamdani ve diğer konuşmacılar, onu seçime taşıyan ana temayı vurguladı: Kentteki yüksek yaşam maliyetleriyle boğuşan milyonlarca insanı ayağa kaldırmak için devlet gücünü kullanmak.

Mamdani konuşmasında, "Ben demokratik sosyalist olarak seçildim ve demokratik sosyalist olarak yöneteceğim. 'Radikal' olarak damgalanmaktan korktuğum için ilkelerimden vazgeçmeyeceğim." dedi. Bernie Sanders ise törendeki konuşmasında Mamdani'nin yapmak istediklerinin, zenginlerden daha fazla vergi almak dahil, sanıldığı gibi radikal olmadığını söyledi ve ekledi: "Dünya tarihindeki en zengin ülkede insanların uygun fiyatlı konutlarda yaşayabilmesini sağlamak radikal değildir. Bu doğru ve insani olandır." REKLAM Mamdani'ye sahnede eşi Rama Duwaji eşlik etti. Eski Belediye Başkanı Eric Adams da törende hazır bulundu; Adams, bir diğer eski belediye başkanı Bill de Blasio'nun yakınında oturdu. Mamdani, New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olmasının yanı sıra Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı ve Afrika doğumlu ilk isim olma özelliğini de taşıyor. 34 yaşındaki Mamdani, aynı zamanda kuşaklar sonra kentin en genç belediye başkanı. "DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ" Açılış konuşmasında Mamdani, bu politikaları hayata geçirme fırsatını heba etmeyeceğini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Böylesi anlar nadiren gelir. Değiştirme ve yeniden inşa etme fırsatı çok seyrek ortaya çıkar. Daha da nadiri, değişim imkanının bizzat halkın elinde olmasıdır. Ama geçmişte nice büyük imkanın hırslar yüzünden heba edildiğini de biliyoruz" Öte yandan Mamdani'yi, ABD'nin en büyük kentini yönetmenin gündelik sorumlulukları da bekliyor: çöp, kar ve farelerle mücadele etmek; metro gecikmeleri ve çukurlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmak. REKLAM Konuşmasında bu yükün farkında olduğunu belirten Mamdani, birçok kişinin onun başarıp başaramayacağını görmek için izlediğini söyledi. Mamdani şöyle konuştu: "Solun yönetip yönetemeyeceğini görmek istiyorlar. Kendilerini boğan sorunların çözülebilir olup olmadığını bilmek istiyorlar. Yeniden umut etmenin doğru olup olmadığını sorguluyorlar. İşte bu yüzden, rüzgar arkamızdayken New Yorkluların herkesten iyi yaptığı şeyi yapacağız: Dünyaya örnek olacağız" MAMDANİ KİMDİR? Mamdani, Uganda'nın Kampala kentinde, yönetmen Mira Nair ile akademisyen ve yazar Mahmood Mamdani'nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, Mamdani 7 yaşındayken New York'a taşındı. 11 Eylül sonrası dönemde büyüyen Mamdani, Müslümanların her zaman hoş karşılanmadığı bir kentte yetişti. 2018 yılında ABD vatandaşı oldu.

Kendi adaylığından önce şehirdeki Demokrat adaylar için kampanyalarda çalışan Mamdani, 2020’de Queens’in bir bölümünü temsilen eyalet meclisine seçildi. REKLAM Göreve başlamasıyla birlikte Mamdani ve eşi, dış ilçelerdeki tek odalı, kira kontrollü dairelerinden ayrılarak Manhattan'daki görkemli resmi belediye başkanlığı konutuna taşınacak. Yeni belediye başkanı, pandeminin ardından yavaş toparlanan ancak yeniden yükselişe geçen bir şehir devralıyor. Şiddet suçları pandemi öncesi seviyelere geriledi. Turistler geri döndü. Pandemi sırasında fırlayan işsizlik oranı da yeniden pandemi öncesi düzeylere indi. Buna rağmen yüksek fiyatlar ve artan kiralar konusundaki derin endişeler sürüyor. TRUMP İLE İLİŞKİSİ NASIL? Belediye başkanlığı yarışı sırasında ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani'nin kazanması halinde kente federal fonları kesmekle tehdit etmiş, Ulusal Muhafızları New York'a göndermeyi gündeme getirmişti. Ancak Trump, Kasım ayında Demokrat adayı Beyaz Saray'a davet ederek hem destekçilerini hem muhaliflerini şaşırttı. Görüşme beklenenden daha sıcak geçti.