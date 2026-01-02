Habertürk
        İstanbul Fatih'te açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil | SON DAKİKA HABERİ

        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!

        İstanbul'da, 5 Kasım'da 3.2 kilogram doğan bebek, 55 gün sonra 2 kilo olarak can verdi. Ölümü şüpheli bulunan 2 aylık bebeğin beslenmediğinin tespit edilmesi üzerine anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası ile aynı evde kalan dede ve anneanne, 'kasten öldürmeden' tutuklandı

        Giriş: 02.01.2026 - 08:28 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:47
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        İstanbul Fatih'te, 30 Aralık'ta yaşanan olayda, Y.Y. isimli bir kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi.

        BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        DHA ve AA'daki habere göre ihbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        3.2 KİLOGRAM DÜNYAYA GELDİ

        Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3.2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi.

        55 GÜN SONRA 2 KİLO OLARAK ÖLDÜ

        Doğumundan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu belirlendi.

        BEBEĞİ 3 GÜNDÜR BESLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi.

        AİLE FERTLERİ GÖZALTINA ALINDA

        Bunun üzerine anne Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y., aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
