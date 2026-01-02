İstanbul Fatih'te, 30 Aralık'ta yaşanan olayda, Y.Y. isimli bir kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi.

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

DHA ve AA'daki habere göre ihbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

3.2 KİLOGRAM DÜNYAYA GELDİ

Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3.2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi.

55 GÜN SONRA 2 KİLO OLARAK ÖLDÜ

Doğumundan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu belirlendi.

BEBEĞİ 3 GÜNDÜR BESLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi.

AİLE FERTLERİ GÖZALTINA ALINDA

Bunun üzerine anne Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y., aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı.