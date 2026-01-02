Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
Hatay'da, karlı yolda otomobil, metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Hatay'da korkunç kaza, sabah saatlerinde Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten dereye uçtu.
SON ANDA ARAÇTAN ATLADI
DHA'daki habere göre sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI
Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.