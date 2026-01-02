Habertürk
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın barışçıl protestoculara şiddetle karşılık vermesi halinde, ABD'nin protestocuların yardımına koşacağını söyledi: "Hazırız ve harekete geçmeye hazırız". İran lideri Hamaney'in kıdemli danışmanlarından Ali Larijani, Trump'ın açıklamasına cevap vererek ABD'nin protestolara müdahalesinin bölgede kaosa yol açacağını söyledi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:49
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolarla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

        Trump, İran yönetiminin protestoculara şiddetle yaklaşarak öldürmesi halinde ABD'nin duruma müdahale edeceğini söyledi.

        ABD Başkanı, "Barışçıl protestocuları öldürürseniz, ABD onların yardımına koşacak. Harekete geçmeye hazırız" dedi.

        Bu açıklama, İran'da ekonomik zorluklar nedeniyle son üç yılın en büyük protestolarının birçok ilde şiddetli bir hal alması ve birkaç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

        Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, pazar günü esnafların hükümetin keskin kur düşüşü ve hızla artan fiyatları ele alış biçimini protesto etmeye başlamasından bu yana ülke genelinde yayılan kargaşanın önemli bir tırmanışını işaret ediyor.

        Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

        Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı.

        1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

        İran ekonomisi, Trump'ın ilk döneminde uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ABD'nin 2018'de yaptırımları yeniden uygulamaya koymasından bu yana yıllardır zorluklarla boğuşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobil, Yeşilırmak'a uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

        AMASYA'da köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Emre Gülsoy (29) hayatını kaybetti, yanındaki Batuhan K. (34) yaralandı. (DHA)

