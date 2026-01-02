Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolarla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Trump, İran yönetiminin protestoculara şiddetle yaklaşarak öldürmesi halinde ABD'nin duruma müdahale edeceğini söyledi.

ABD Başkanı, "Barışçıl protestocuları öldürürseniz, ABD onların yardımına koşacak. Harekete geçmeye hazırız" dedi.

Bu açıklama, İran'da ekonomik zorluklar nedeniyle son üç yılın en büyük protestolarının birçok ilde şiddetli bir hal alması ve birkaç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, pazar günü esnafların hükümetin keskin kur düşüşü ve hızla artan fiyatları ele alış biçimini protesto etmeye başlamasından bu yana ülke genelinde yayılan kargaşanın önemli bir tırmanışını işaret ediyor.

REKLAM

Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.