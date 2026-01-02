Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi | Son dakika haberleri

        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi

        Antalya'daki caretta caretta yuvalama kumsallarında bu yıl oluşan 9 bin 160 yuvanın 994'ü tahrip edildi. Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının binlerce yavrusu daha yumurtadan çıkamadan yok oldu. Uzmanlara göre tahribatın en büyük nedeni, tatilciler tarafından sahillere terk edilen ve aç kalan başıboş köpekler. Ekoloji Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Çoğunluğu tatilcilerin bıraktığı köpekler yüzünden oluyor. Hayvan aç, yuvayı kazıyor, yumurtaları yiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:47 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de en büyük yuvalama kumsallarına sahip Antalya'da bu yıl oluşan 9 bin 160 yuvanın 994'ü tahrip edildi. Ekoloji Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Çoğunluğu tatilcilerin bıraktığı köpekler yüzünden oluyor. Hayvan aç, yuvayı kazıyor, yumurtaları yiyor" dedi.

        DHA'daki habere göre; Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerin (EN) kırmızı listesinde gösterilen caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanları Antalya'da bulunuyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel halk, yerel işletmeler ve gönüllülerin desteğiyle uzun yıllardır deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarında koruma ve izleme çalışmaları yürütülüyor.

        REKLAM

        SAHİLLERDE BİRÇOK ÖNLEM ALINIYOR

        Bu çalışmalar kapsamında her yıl yerel halkın yanı sıra, kente gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yapılıyor. Diğer taraftan bu kumsallara gece giriş yasağından ateş yakmaya, çadır kurmaktan araçla giriş yasağına birçok önlem de alınıyor. Ancak tüm bunlara rağmen hem denizde yetişkin carettalar, hem de kumsalda yuvaların tahribatı ve yavruların ölümlerine neden olan birçok olay yaşanıyor.

        BİNLERCESİ YUMURTADAN DAHİ ÇIKAMIYOR

        Bu yıl Antalya'da Belek, Side-Kızılot, Kumluca, Demirtaş, Gazipaşa, Kale, Çıralı-Olimpos, Lara-Kundu gibi yuvalama alanlarında toplam 9 bin 160 adet yuva oluşurken, bu yuvalardan da 430 bine yakın yavru caretta mavi sularla buluştu. Ancak bilimsel verilere göre, bunlardan sadece 500-800 civarında, yani binde 1-2 civarında yavru erişkinliğe ulaşabilecek. Özellikle bu yıl binlerce yavru daha yumurtalarından çıkamadan yok oldu.

        TAHRİBATIN EN ÖNEMLİ ÜÇ NEDENİ

        Bu yuvaların tahrip olmasındaki en büyük nedenin ise tatilcilerin satın alıp, bakamadıkları ve sahillere bıraktıkları çoğu cins, başıboş köpekler olduğu kaydedildi. İkinci sırada tilkiler gelirken, üçüncü nedenin ise bazı otellerin çalışanlarının, ücret karşılığında turistlere göstermek için yuvaları açmaları olduğu belirtildi.

        REKLAM

        BU YILIN TAHRİBAT SAYILARI

        2025 yılı deniz kaplumbağaları koruma ve izleme çalışmaları verilerine göre Antalya'daki yuvalama kumsallarında toplam 9 bin 160 yuva oluşurken, bu yuvalardan 994'ü tahrip edildi. Kumsallara göre yuva ve tahrip sayısı şöyle; Belek yuvalama kumsalında 3 bin 150 yuvadan 300'ü, Side-Kızılot yuvalama kumsalında 2 bin 815 yuvadan 254'ü, Kumluca yuvalama kumsalında 1070 yuvadan 92'si, Demirtaş yuvalama kumsalında 375 yuvadan 75'i, Gazipaşa yuvalama kumsalında 299 yuvadan 35'i, Patara yuvalama kumsalında 756 yuvadan 152'i, Çıralı-Olimpos yuvalama kumsalında 124 yuvadan 6'sı, Kale yuvalama kumsalında 171 yuvadan 45'i, Lara-Kundu kumsalında 400 yuvadan 35'i tahrip edildi.

        EN ÖNEMLİ SEBEP, BAŞIBOŞ KÖPEKLER

        Antalya'da Lara-Kundu'dan başlayıp, Belek, Boğazkent, Denizkent ve Kızılot kumsallarıyla toplamda 65 kilometrelik sahilde koruma ve izleme çalışmaları yürüten EKAD'ın başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, bu yuvaların tahrip olmasının en önemli sebebinin başıboş köpekler olduğunu açıkladı. Dr. Canbolat, “İnsanların yazın tatil için gelip de orada bıraktığı köpekler. Bu hayvanı sahiplendiysen doğaya bırakmayacaksın. Bıraktığın zaman bu hayvan aç kalıyor. Aç kalınca ne oluyor? O köpekler bir araya geliyor, çeteleşiyor" dedi.

        "BAKAMAYACAKSANIZ, ALMAYACAKSINIZ YA DA BİR BARINACAĞA BIRAKACAKSINIZ"

        EKAD olarak koruma ve izleme çalışması yaptıkları Belek'te 300, Kızılot'ta ise 254 yuvanın tahrip edildiğini belirlediklerini söyleyen Canbolat, “Çoğunluğu başıboş köpekler yüzünden oluyor. Hayvan aç, yuvayı kazıyor, yumurtaları yiyor. İnsanların yüzünden oluyor bunlar. Çünkü insanlar o hayvanları önce alıyor, seviyor birazcık, sonra canları sıkılıyor, bırakıyorlar. Bıraktığınız her hayvan doğal yaşamı etkiliyor. Kaplumbağaları etkiliyor. Bakamayacaksınız bu hayvanları almayacaksınız ya da götürüp bir barınağa bırakacaksınız" diye tepki gösterdi.

        BİRÇOĞU İNSANA ALIŞMIŞ IRK KÖPEKLER

        Sahillere, doğal yaşama bırakılan bu köpeklerin neredeyse tamamının cins köpekler olduğunu aktaran Canbolat, “Yani o kadar ırk köpekler ki, doğada olacak bir köpek değil. Ben hayvanın dibine kadar gidiyorum, hayvan benden kaçmıyor, çünkü insana alışmış. Yabani bir hayvan olsa kaçar. Burada kabahat köpeklerin değil. İnsanların yaptığı yanlışı anlatmaya çalışıyorum" diye konuştu

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin başka bir otomobilden silahla 6 el ateş açtığı otomobilin sürücüsü yaralandı.Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aracıyla seyir halinde olan Hüseyin G'yi, takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 6 el ateş açıldı. Silahlı saldırının yapıldığı araç olay yerinden kaçarken, Hüseyin G. ise yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hüseyin G, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile sonra hastaneye götürüldü.Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?