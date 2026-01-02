Habertürk
        Haberler Spor Transfer Ada devinden transfer kancası: Arda Güler için rekor teklif - Futbol Haberleri

        Ada devinden transfer kancası: Arda Güler için rekor teklif

        İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal, Arda Güler için harekete geçmeye hazırlanıyor. Londra ekibinin, milli futbolcu için 80 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

        Giriş: 02.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:26
        1

        İngiltere Premier League’de liderliğini sürdüren Arsenal, transfer çalışmalarına devam ediyor.

        2

        İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Londra temsilcisi, milli yıldızımız Arda Güler’i transfer listesine ekledi.

        3

        İngiliz kulübünün, zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama modeliyle genç oyuncunun transferini mümkün kılabileceğine inandığı belirtildi.

        4

        80 MİLYON EURO

        Arsenal’in, Real Madrid’i ikna etmek için yaklaşık 80 milyon euro civarında resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

        5

        ALONSO'DAN İZİN YOK

        Real Madrid cephesinde ise Xabi Alonso, bu transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. İspanyol teknik adamın, Arda Güler’in takımdan ayrılmasına izin vermediği aktarıldı.

