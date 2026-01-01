Yeni yılın resmi tatil günleri merak konusuydu. 2026 Resmi tatil takvimi belli oldu. 2026 yılı, özellikle çalışanlar ve öğrencilere oldukça fazla dinlenme fırsatı sunacak. Önümüzdeki yılda, toplam 15,5 gün resmi tatil olacak. Takvime göre, tatil günlerinin çoğu hafta içine denk geliyor. Bu da bazı tatillerin hafta sonuyla birleştirilmesi ihtimalini doğuruyor. Böylece isteyenler, kısa tatil kaçamakları yanı sıra uzun hafta sonu planları yapabilecek. Peki, 2026 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2025 Resmi tatiller listesi…