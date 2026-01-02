Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hain saldırıda 3 polis şehit olmuştu! Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama! | Son dakika haberleri

        Hain saldırıda 3 polis şehit olmuştu! Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!

        Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

        16 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

        Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İSTANBUL'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ OPERASYONUNDA 117 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        AA'da yer alan habere göre de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Yalova'daki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 41 zanlının da yer aldığı 117 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Başsavcılıkça terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

        SORUŞTURMA

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla terör örgütü DEAŞ mensupları ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

        Terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten, örgütün sözde hocalığını-elebaşılığını yapan M.Y'nin, yasa dışı ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı yönündeki tespite yer verilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

        "Yalova'da vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan 13 şüpheli, sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinin b, d ve k bentleri ile 676 sayılı KHK'nin 36. maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle kanunlaşan 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu' ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (yabancı terörist savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 15 şüpheli olmak üzere toplam 115 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve 2 farklı ilde 114 adres için 30 Aralık 2025 saat 01.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda 110 şüpheli yakalanmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 1 Ocak 2026 (Fenerbahçe Sezon Sonunda Seçime Gidiyor)

        Fenerbahçe sezon sonunda seçime gidiyor. TFF harcama limitlerini açıkladı. Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız. Fenerbahçe Beko Baskonia deplasmanında. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?