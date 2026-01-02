Habertürk
        Son dakika! Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!

        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!

        Diyarbakır'da yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle şarampole devrilen yolcu otobüsündeki panik anları kameraya yansıdı. Olayda 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 12:23 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:23
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Diyarbakır'da yolcu otobüsü, buzlanan yolda şarampole devrildi. 4 yolcu yaralanırken, kaza cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 03.00 sıralarında Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu kırsal Tosunlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.A. (65) yönetimindeki Van Yolu firmasına ait otobüs, buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yolcular C.T. (36), M.Ç. (23), A.C. (24) ve M.E. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, otobüs içindeki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Kazanın ardından yaşanan panik de görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

