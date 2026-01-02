Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu

        Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

        Giriş: 02.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:43
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Ara transfer döneminde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bazı isimlerle de yollarını ayırmayı hedefliyor.

        Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai, Paris FC ile görüşüyor. Beşiktaş'a henüz resmi teklif yok ancak oyuncunun anlaşması halinde siyah-beyazlılar yolları ayırmak istiyor.

        Jonas Svensson'un Rosenborg'a, David Jurasek'in ise Slavia Prag'a transferleri ise son aşamada. Resmiyete dökülmesi bekleniyor.

        Siyah-beyazlılar, sözleşme fesih görüşmeleri yapılan David Jurasek ve Jonas Svensson'un Antalya kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı.

        Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır" denildi.

