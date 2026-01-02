Habertürk
Habertürk
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!

        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!

        Konya'da bir operasyonda kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Olayda bir evin adeta kliğe dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Kaçak klinikle ilgili soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:55
        Konya'da polisin düzenlediği operasyonda, evi kliniğe dönüştüren kişi gözaltına alındı. Operasyonda evdeki tıbbi cihaz ve ilaçlara el konuldu.

        DHA'nın haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde 1 kişinin, evini kliniğe dönüştürüp, çeşitli sağlık hizmetleri verdiği ihbarını aldı.

        Çalışma başlatan polis, eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yurt içi ve yurt dışından temin edilen; 3 bin 551 iğne ve enjektör gibi tıbbi malzeme, bin 970 gümrük kaçağı ilaç, 402 serum ve hap ile 8,5 kilogram toz ilaç (borik asit, salisilik asit) ele geçirildi.

        Evde ayrıca profesyonel sağlık kuruluşlarında bulunan cihazlar da bulundu. Aramalarda; 1 ozon makinesi, 1 elektro terapi cihazı, 1 yağ ayırıcı damıtma cihazı, 1 ısı veren cihaz, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısına el konuldu. Evini kliniğe dönüştüren şüpheli gözaltına alınırken, kaçak kliniğin faaliyeti de durduruldu.

