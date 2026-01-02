Habertürk
        Bayrampaşa soruşturması kapsamında Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı

        Bayrampaşa soruşturması kapsamında Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı

        Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, savcılığın talebi üzerine Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu ile Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison rüşvet verme şüphesiyle hakimlikçe tutuklandı. Mehmet Kaan Yürür adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık, Fison'un aracılığıyla rüşvet verme suçuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğunu ileri sürdü

        Giriş: 02.01.2026 - 20:17 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:17
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi ve Marnas Hotel’in müdürü tutuklandı.

        Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılık 2 tutuklama talep etti. Savcılık tutuklamaya sevk yazısında, Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison’un şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasındaki “rüşvet” suçuna aracılık ederek Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu’nun üzerine atılı “rüşvet verme” suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunu ileri sürdü.

        2 TUTUKLAMA 1 ADLİ KONTROL

        Bu nedenle Cengiz Fison ve Süleyman Köşkeroğlu “rüşvet verme” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, Mehmet Kaan Yürür’ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Hakimlik, talep doğrultusunda Köşkeroğlu ve Fison’un tutuklanmasına, Yürür’ün adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

