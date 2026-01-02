Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Akıl almaz hata! Türk ve Alman cenazeleri karıştı | Son dakika haberleri

        Akıl almaz hata! Türk ve Alman cenazeleri karıştı

        Aydın'ın Didim ilçesinde hastane morgunda Türk ve Alman iki vatandaşın cenazelerinin karışması sonucu büyük bir karışıklık yaşandı. Alman ailenin yanlışlıkla Türk cenazeyi defnettiğinin anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla mezar açılırken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı

        Giriş: 02.01.2026 - 18:35 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:35
        Akıl almaz hata!
        Aydın'ın Didim ilçesinde Türk ve Alman iki kişinin cenazelerinin karışması üzerine, idari soruşturma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Didim'de yaşayan Alman D.M.H. (81) ve Türk F.T. (80), 31 Aralık 2025'te kalp krizinden vefat etti.

        İki cenaze de Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Alman aile, hastaneye gidip cenazesini teslim aldı ve defin işlemini yaptı.

        Daha sonra morga giden Türk aile, cenazelerini almak isterken vefat eden kişinin naaşının kendi yakınlarına ait olmadığını fark etti.

        Yapılan incelemede, Alman ailenin, Türk vatandaşı F.T'nin cenazesini defnettiği anlaşıldı.

        Cenazelerin karıştığının tespit edilmesi üzerine, durum Didim Cumhuriyet Başsavcılığına aktarıldı.

        Savcılığın talimatı üzerine mezar açıldı ve cenaze, Türk aileye teslim edildi.

        Olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

        F.T'nin yakınlarının, hastaneden şikayetçi olduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. (AA)

