        Gökhan İnler'den Nicolo Zaniolo açıklaması! Bonservisi alınacak mı? - Futbol Haberleri

        Gökhan İnler'den Nicolo Zaniolo açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

        Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, HT Spor'a özel konuştu. İnler, İtalya'daki Türk futbolcuların performansından Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin alınıp alınmayacağına dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 19:46 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:46
        Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "SEMİH'LE SIK SIK GÖRÜŞÜYORUZ"

        Semih Kılıçsoy ile sık sık görüşüyoruz. Geçen gol attı ve ben de çok sevindim. Onu seviyorlar ve orada oynamaktan mutlu. En önemlisi sürecin iyi yönetilmesi. Semih süre almaya da başladı, ben de onu bir ağabey olarak destekliyorum. Daha fazla çalışmak ve daha fazla profesyonel olmak en önemlisi, o da bunu yapıyor.

        "ZANIOLO FUTBOLU YAŞIYOR"

        Nicolo Zaniolo gerçekten efsane bir oyuncu, onu önceden de tanıyordum. Transfer süreci çok zor geçti, Galatasaray bırakmak istemedi. Başka takımlar da onu istedi. Nicolo milli takıma geri dönmek istiyordu ve bunun için de oynamasına ihtiyacı vardı. Transfer süreci zor geçti, son günlerde hatta son saatlerde tamamlandı. Onunla ve hocayla beraber görüştük ve olumlu geçti, onu ikna ettik. İtalya Milli Takımı'na dönmesi konusunda yardım edeceğimizi söyledik. Nicolo iyi performans gösteriyor ekstra çalışıyor, futbolu yaşıyor.

        "BONSERVİSİ BİZİM BÜTÇEMİZ İÇİN YÜKSEK AMA..."

        Rakamlar konusunda net konuşamam ama transfer görüşmelerimiz devam ediyor. İyi performans gösterirse biz onu almak istiyoruz. Transferde her şey olabilir, önemlisi oyuncunun performansı. Nicolo'nun bonservisi bizim bütçelerimiz için yüksek, alırsak %100'ünü almak isteriz ama opsiyon da olabilir. Okan Hoca'yla irtibattayız.

        "OKAN HOCA İTALYA'DA NEDEN OLMASIN?"

        Okan Hoca Türkiye'de çok büyük başarılar yakaladı. Futbolu bilen bir hoca, İtalya'da neden olmasın? İtalyanlar onu tanıyor, başarılı bir isim. Yarın öbür gün bir kulüp onu isterse yapabilir. Hem İtalya'da oynadı hem de İtalyanca'sı var. Neden olmasın?

        İTALYA'DAKİ TÜRK FUTBOLCULAR...

        Hakan'a baktığımızda lider olarak sahne aldı. Büyük oyuncularla oynuyor, burada mutlu. Sahada her şeyini veriyor, Türkiye Milli Takımı için de elinden geleni yapacak. Kenan Yıldız'a gelince muazzam bir futbolcu, Spaletti ile konuştuk ve onu daha çok öne çıkarmak istiyor. İnşallah böyle devam eder. Zeki Çelik fiziksel olarak iyi olmayı başardı. Gasperini çalışması kolay bir hoca değil.

