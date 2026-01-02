Gökhan İnler'den Nicolo Zaniolo açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"SEMİH'LE SIK SIK GÖRÜŞÜYORUZ"

Semih Kılıçsoy ile sık sık görüşüyoruz. Geçen gol attı ve ben de çok sevindim. Onu seviyorlar ve orada oynamaktan mutlu. En önemlisi sürecin iyi yönetilmesi. Semih süre almaya da başladı, ben de onu bir ağabey olarak destekliyorum. Daha fazla çalışmak ve daha fazla profesyonel olmak en önemlisi, o da bunu yapıyor.

"ZANIOLO FUTBOLU YAŞIYOR"

Nicolo Zaniolo gerçekten efsane bir oyuncu, onu önceden de tanıyordum. Transfer süreci çok zor geçti, Galatasaray bırakmak istemedi. Başka takımlar da onu istedi. Nicolo milli takıma geri dönmek istiyordu ve bunun için de oynamasına ihtiyacı vardı. Transfer süreci zor geçti, son günlerde hatta son saatlerde tamamlandı. Onunla ve hocayla beraber görüştük ve olumlu geçti, onu ikna ettik. İtalya Milli Takımı'na dönmesi konusunda yardım edeceğimizi söyledik. Nicolo iyi performans gösteriyor ekstra çalışıyor, futbolu yaşıyor.

"BONSERVİSİ BİZİM BÜTÇEMİZ İÇİN YÜKSEK AMA..."

Rakamlar konusunda net konuşamam ama transfer görüşmelerimiz devam ediyor. İyi performans gösterirse biz onu almak istiyoruz. Transferde her şey olabilir, önemlisi oyuncunun performansı. Nicolo'nun bonservisi bizim bütçelerimiz için yüksek, alırsak %100'ünü almak isteriz ama opsiyon da olabilir. Okan Hoca'yla irtibattayız.