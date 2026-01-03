Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı! 3 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün 3 bölgemizde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3-5 derece artıyor. 24 kent içinse "sarı" alarm verilerek fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın hızı 80 km'yi bulacak. İşte o illerimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 06:58 Güncelleme: 03.01.2026 - 06:58
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK ALARMI

        Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        İKİ BÖLGE İÇİN ÇIĞ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        YURDUN BATISINDA SICAKLIK ARTIYOR

        Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

        FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        24 KENT İÇİN "SARI" KODLU FIRTINA ALARMI

        Meteoroloji tarafından 24 kent için "sarı" kodlu fırtına alarmı verildi. İşte o kentlerimiz: Aydın (Sağanak), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (Fırtına).

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        İZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

        BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak bekleniyor

        ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

        KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 5, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 10, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 10, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: -9, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: -8, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: -2, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: -1, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 0, Parçalı ve az bulutlu

        BATMAN: -3, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: -2, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 6, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 1, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu
