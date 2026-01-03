Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı! 3 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün 3 bölgemizde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3-5 derece artıyor. 24 kent içinse "sarı" alarm verilerek fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın hızı 80 km'yi bulacak. İşte o illerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK ALARMI
Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
İKİ BÖLGE İÇİN ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
YURDUN BATISINDA SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
24 KENT İÇİN "SARI" KODLU FIRTINA ALARMI
Meteoroloji tarafından 24 kent için "sarı" kodlu fırtına alarmı verildi. İşte o kentlerimiz: Aydın (Sağanak), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (Fırtına).
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak bekleniyor
ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 5, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 10, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 10, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: -9, Parçalı ve az bulutlu
KARS: -8, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: -2, Parçalı ve az bulutlu
VAN: -1, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 0, Parçalı ve az bulutlu
BATMAN: -3, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: -2, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 6, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 1, Parçalı ve az bulutlu