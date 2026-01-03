Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK ALARMI

Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

REKLAM

İKİ BÖLGE İÇİN ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

YURDUN BATISINDA SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

24 KENT İÇİN "SARI" KODLU FIRTINA ALARMI Meteoroloji tarafından 24 kent için "sarı" kodlu fırtına alarmı verildi. İşte o kentlerimiz: Aydın (Sağanak), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (Fırtına). REKLAM İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak bekleniyor ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 5, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu HATAY: 7, Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE: 7, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 10, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 10, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: -9, Parçalı ve az bulutlu KARS: -8, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: -2, Parçalı ve az bulutlu VAN: -1, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 0, Parçalı ve az bulutlu BATMAN: -3, Parçalı ve az bulutlu REKLAM DİYARBAKIR: -2, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 6, Parçalı ve az bulutlu