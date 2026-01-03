Habertürk
        KORKUNÇ CİNAYET! Beyza, Senanur Doğan'ı öldürmüştü! Sır perdesi aralandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Üç genç kadın tartışmaya başladı... Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!

        Malatya'da ailesinin mısır tezgahında duran Beyza Erçel'in, 19 yaşındaki Senanur Doğan'ı bıçaklayarak öldürüp, arkadaşı Işıl Dönmez'i de yaraladığı olayın, sanal medyadaki tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Erçel ile Dönmez'in sanal medyada tartıştığı, Doğan'ın da arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 07:34 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:05
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Malatya'da yürek yakan olay, 31 Aralık akşamı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÜÇ GENÇ KADIN TARTIŞMAYA BAŞLADI

        Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran Beyza Erçel ile Işıl Dönmez ve Senanur Doğan (19) arasında tartışma çıktı.

        BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDILAR

        DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza Erçel, bıçakla Senanur Doğan ve Işıl Dönmez'e saldırdı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 2 kadın, yere yığıldı.

        19 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Işıl Dönmez'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        SENANUR ARKADAŞI İÇİN GİTMİŞ

        Olayın ardından gözaltına alınan Beyza Erçel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        SANAL MEDYADA TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

        Beyza Erçel'in Işıl Dönmez ile sanal medya üzerinden tartıştığı ve Senanur'un da arkadaşı Dönmez ile birlikte olay yerine gittiği öğrenildi.

        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
