Malatya'da yürek yakan olay, 31 Aralık akşamı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi.

ÜÇ GENÇ KADIN TARTIŞMAYA BAŞLADI

Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran Beyza Erçel ile Işıl Dönmez ve Senanur Doğan (19) arasında tartışma çıktı.

BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDILAR

DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza Erçel, bıçakla Senanur Doğan ve Işıl Dönmez'e saldırdı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 2 kadın, yere yığıldı.

19 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Işıl Dönmez'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SENANUR ARKADAŞI İÇİN GİTMİŞ

Olayın ardından gözaltına alınan Beyza Erçel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SANAL MEDYADA TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Beyza Erçel'in Işıl Dönmez ile sanal medya üzerinden tartıştığı ve Senanur'un da arkadaşı Dönmez ile birlikte olay yerine gittiği öğrenildi.