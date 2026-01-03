ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonu takip ettiği anlar paylaşıldı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da yer aldığı görüldü.

Paylaşılan fotoğraflarda, Trump'ın ayağa kalktığı anlara yer verildi.

Trump, operasyon anına ilişkin açıklamasında, "Maduro güvenli bir yere kaçmaya çalışıyordu. Ekiplerimiz çok hızlı hareket etti. Çok fazla ateş açıldı. Güvenli bir yere girmeye çalışıyordu. 47 saniye içerisinde o çelik kapıları açtık ve onu yakaladık. O kapının arkasına geçti ama kapatamadı." ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Trump, geçiş süreci sağlanana kadar Venezuela'yı yöneteceklerini ifade ederek, "Orada bir grup olmasını istiyoruz. Petrol şirketlerinin milyonlarca dolarlık yatırımından bahsediyoruz. Onların zararının karşılanması gerekiyor. Orayı düzgün bir şekilde yöneteceğiz. Bu çetelerin oradan giderilmesine dikkat edeceğiz. Sahada asker olması gerekirse ondan da çekinmeyiz. Biz ülkenin doğru yönetilmesine dikkat edeceğiz. İşler ters de gidebilirdi. Çok sayıda insan da kaybedebilirdik. Onurumuzu kaybedebilirdik." dedi.